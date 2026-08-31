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США заявили об ударах по подразделениям КСИР, которые миновали Ормузский пролив

07:00 31.08.2026 Пн
1 мин
Иран уже назвал эти удары "актом агрессии", США с этим не соглашаются
aimg Екатерина Коваль
США заявили об ударах по подразделениям КСИР, которые миновали Ормузский пролив Фото: военные США объяснили причину удара (Getty Images)
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Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что американские войска "приняли ограниченные и точные меры" против подразделений Корпуса стражей исламской революции, которые устанавливали мины и создавали угрозу в Ормузском проливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию CENTCOM в соцсети X.

Что заявили в CENTCOM

"По сути, Иран создал эту угрозу, а американские военные ее устранили, чтобы защитить гражданских моряков, торговое судоходство и свободный поток мировой торговли", - заявило американское командование.

Военные США назвали неправдивым заявление КСИР, охарактеризовавшего удары как "акт агрессии".

В воскресенье американские военные впервые за более месяца нанесли удар по иранскому острову Ларак вблизи Ормузского пролива. После этого Иран атаковал американские войска в Иордании.

По данным Bloomberg, мир игнорирует новые угрозы США и продолжает торговать с Ираном - попытка Вашингтона устроить "экономическое наступление" оказалась малоэффективна из-за позиции Китая и нежелания союзников разрывать торговые связи.

Между тем Катар ведет переговоры с Ираном по поводу деблокады Ормуза - Тегеран согласился составить перечень условий для восстановления нормального движения судов. Впрочем, по данным того же Bloomberg, Ормузский пролив, вероятно, все еще остается заминированным, несмотря на заявления Трампа о ее полной очистке.

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