США заявили об ударах по подразделениям КСИР, которые миновали Ормузский пролив
Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что американские войска "приняли ограниченные и точные меры" против подразделений Корпуса стражей исламской революции, которые устанавливали мины и создавали угрозу в Ормузском проливе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию CENTCOM в соцсети X.
Что заявили в CENTCOM
"По сути, Иран создал эту угрозу, а американские военные ее устранили, чтобы защитить гражданских моряков, торговое судоходство и свободный поток мировой торговли", - заявило американское командование.
Военные США назвали неправдивым заявление КСИР, охарактеризовавшего удары как "акт агрессии".
В воскресенье американские военные впервые за более месяца нанесли удар по иранскому острову Ларак вблизи Ормузского пролива. После этого Иран атаковал американские войска в Иордании.
По данным Bloomberg, мир игнорирует новые угрозы США и продолжает торговать с Ираном - попытка Вашингтона устроить "экономическое наступление" оказалась малоэффективна из-за позиции Китая и нежелания союзников разрывать торговые связи.
Между тем Катар ведет переговоры с Ираном по поводу деблокады Ормуза - Тегеран согласился составить перечень условий для восстановления нормального движения судов. Впрочем, по данным того же Bloomberg, Ормузский пролив, вероятно, все еще остается заминированным, несмотря на заявления Трампа о ее полной очистке.