США заявили об ударах по подразделениям КСИР, которые миновали Ормузский пролив

Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что американские войска "приняли ограниченные и точные меры" против подразделений Корпуса стражей исламской революции, которые устанавливали мины и создавали угрозу в Ормузском проливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию CENTCOM в соцсети X.

Что заявили в CENTCOM

"По сути, Иран создал эту угрозу, а американские военные ее устранили, чтобы защитить гражданских моряков, торговое судоходство и свободный поток мировой торговли", - заявило американское командование.

Военные США назвали неправдивым заявление КСИР, охарактеризовавшего удары как "акт агрессии".

В воскресенье американские военные впервые за более месяца нанесли удар по иранскому острову Ларак вблизи Ормузского пролива. После этого Иран атаковал американские войска в Иордании.