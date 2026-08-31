Цены на нефть взлетели на фоне обострения между США и Ираном

Цены на нефть в понедельник, 31 августа, выросли более чем на 2% после нового обострения между США и Ираном. Стоимость Brent превысила 90 долларов за баррель на фоне опасений вокруг ситуации в Ормузском проливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Нефть отреагировала на новые удары

Мировые цены на нефть начали неделю с заметного роста после того, как американские военные нанесли удары по иранским объектам в Ормузском проливе. В ответ Тегеран сообщил об атаке на две американские авиабазы в Иордании.

По состоянию на 04:36 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,21 доллара, или 2,51%, до 90,31 доллара за баррель. Стоимость американской WTI выросла на 1,83 доллара, или 2,19%, до 85,23 доллара.

В центре внимания – Ормузский пролив

Переговоры о прекращении конфликта пока зашли в тупик, а посредники продолжают работу над восстановлением судоходства через Ормузский пролив. До начала войны в конце февраля через этот маршрут проходила пятая часть мировых поставок нефти.

По данным судоходных наблюдений, в течение выходных через пролив проходили около пяти видимых торговых судов в день. Это указывает на осторожность перевозчиков, опасающихся новых атак. Британское Управление морской торговли также сообщило, что в субботу во время прохода через пролив в танкер попал снаряд.

Аналитик DBS Сувро Саркар считает, что сейчас рынок скорее ожидает сдержанного противостояния, чем длительной эскалации. При этом неопределенность вокруг Ормузского пролива может удерживать Brent в диапазоне 85-95 долларов за баррель.

США готовят новые санкции

Дополнительным фактором для нефтяного рынка могут стать новые ограничения против Ирана. Министр финансов США Скотт Бессент заявил Reuters, что Вашингтон, вероятно, будет еженедельно вводить новые вторичные санкции против Тегерана.

Одновременно президент США Дональд Трамп сообщил, что американская сторона намерена использовать нефть из новой сделки с Венесуэлой для пополнения Стратегического нефтяного резерва США, запасы которого снизились почти до минимального уровня за 44 года.