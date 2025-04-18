Ответ на поставки оружия РФ? Зеленский ударил санкциями по компаниям Китая

Поставки китайского оружия в Россию

Напомним, вчера, 17 апреля, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Китай помогает России оружием. В частности, есть информация о поставках пороха и артиллерии.

Также, по словам главы государства, представители КНР занимаются производством оружия на территории России.

Спикер Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, реагируя на такое заявление президента Украины, назвал его слова "безосновательными".

При этом недавно два китайца, которые воевали на стороне России, попали в плен ВСУ. Они заверяли, что не подписали контракт с ВС РФ, но на фронт отправляться не хотели.

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