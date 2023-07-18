"Ответ" за Крымский мост? В Силах обороны рассказали подробности ночной атаки на юг

Ночной обстрел российских оккупантов Одесской области нельзя считать "ответом" на атаку по Крымскому мосту, ведь захватчики долго готовились к нанесению удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОК "Юг" Наталью Гуменюк на брифинге .

"В Одесской области атака была более мощной и, очевидно, была направлена в том числе на объекты портовой инфраструктуры. Хотя попаданий допущено не было, но все же есть последствия воздушного боя, в результате которого был уничтожен 21 "Шахед"", - рассказала она.

После этого россияне применили еще и "Калибры", которые запускали с подводного и надводного ракетоносителей, которые долго дежурили в Черном море. Обломки ракет во время сбития частично повредили портовую инфраструктуру, часть из них попала в жилое здание в частном секторе, где пострадал пожилой мужчина.

Гуменюк отметила, что даже при очень удачной работе ПВО опасность остается очень высокой.

Она добавила, что оккупанты в последнее время очень часто направляют свои удары над жилыми кварталами, объектами критической инфраструктуры, в том числе портовой.

"Учитывая календарь, понятно, почему именно портовая инфраструктура Одесской области этой ночью страдала. К счастью, на производственных мощностях порта это не отразилось. Повреждения объектов достаточно символичны за счет взрывной волны и обломков сбитых ракет", - сказала она.

Кроме того, у спикера спросили, мог ли ночной обстрел быть эдаким "ответом" за атаку на Крымский мост.

"Несмотря на то, что почти со всех пропагандистских пабликов летела "ответочка", мы понимали, что атаки возможны и они не будут в абсолюте привязаны к конкретным событиям. Враг готовился давно и долго. Долгое время не были применены ракеты, в том числе и морского базирования", - сказала она.

К тому же, Гуменюк отметила, что со времени, когда россияне начали риторику о прекращении "зернового соглашения", портовая инфраструктура Одесской области испытывала уже не первый удар. Так, угрозы раздавались отовсюду и было понятно, что направление атаки примерно можно спрогнозировать.

Ночная атака россиян

Сегодня ночью российские оккупанты атаковали юг Украины с помощью дронов-камикадзе и ракет. Сначала взрывы прогремели в Херсоне, затем в Николаеве, где заявляли о работе ПВО. После этого серия взрывов прогремела в Одессе.

Отметим, что наши защитники уничтожили шесть "Калибров", 31 дрон Shahed-136/131 и один разведывательный БПЛА.

При этом в Одессе повреждены объекты портовой инфраструктуры и несколько частных домовладений обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбития.

Глава ОП Андрей Ермак считает, что атака россиян на Одессу и Николаев является очередным доказательством того, что РФ хочет поставить под угрозу экспорт украинского продовольствия.

Также напомним, что именно вчера произошла атака на Крымский мост, в результате чего был разрушен один пролет. Также в понедельник Россия заявила о выходе из "зернового соглашения".

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