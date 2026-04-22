Ответ Google и Anthropic: OpenAI представила ChatGPT Images 2.0
OpenAI объявила о релизе Images 2.0, назвав его "ренессансом" цифрового искусства. Новый инструмент, встроенный непосредственно в ChatGPT, предлагает два режима работы - быстрый Instant и интеллектуальный Thinking.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizmodo.
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сравнил предыдущие креативные ИИ-модели, включая Dall-e, с "древним искусством". Он заявил, что Images 2.0 - это "скачок, подобный переходу от GPT-3 сразу к GPT-5".
В чем преимущества Images 2.0?
Улучшенная точность: ИИ-модель стала более внимательной к деталям. Так, она способна сгенерировать тарелку с рисом, где только на одном зернышке будет написано название нейросети.
Новый уровень изображений от Images 2.0 (фото: OpenAI)
Редкие ошибки: разработчики утверждают, что опечатки в тексте на изображениях стали "крайне редкими" - это считалось одной из главных проблем предыдущих поколений.
Многоязычие: Images 2.0 лучше понимает сложные запросы на разных языках и демонстрирует более высокий уровень визуального интеллекта.
Нововведения: режим размышлений
Главной инновацией стало появление режима Thinking, доступного только платным подписчикам (Plus, Pro и Business).
Что предлагает новая функция:
Сложную генерацию: режим позволяет создавать целые страницы манги с повторяющимися персонажами и динамичной сюжетной линией.
Манга, созданная Images 2.0 (фото: OpenAI)
Самопроверку: ИИ может осуществлять поиск в интернете для актуализации данных и "дважды проверять" собственные результаты перед финальной демонстрацией пользователю.
Мультигенерацию: создание нескольких различных изображений на основе одного короткого промпута.
Для обычных пользователей и через API уже доступен режим Instant - более быстрая и модернизированная версия стандартного ИИ-генератора.
"Стратегия выживания" OpenAI
Релиз Images 2.0 происходит в критический момент для OpenAI. Компания до сих пор далека от прибыльности, несмотря на огромные расходы, и сейчас активно готовится к IPO.
С какими проблемами сталкивается техностартап:
Конкуренция с Google. После успеха Google Gemini 3 и обновления Nano Banana Pro OpenAI объявила внутренний "красный код". Новый ИИ-генератор должен стать главным козырем в борьбе нейронок.
Ставка на фотореализм. Исследователи компании надеются на виральность контента в соцсетях, по крайней мере такую, как прошлогодний хайп вокруг "стиля Студии Гибли".
Финансовые маневры. Чтобы задобрить инвесторов, OpenAI превратилась в "коммерческую корпорацию общественного благополучия" и даже временно отложила релиз видеогенератора Sora. Цель - сокращение расходов.
Примечательно, что уже в феврале этого года количество еженедельных активных пользователей ChatGPT достигло 900 миллионов. В OpenAI рассчитывают, что благодаря Images 2.0 эта цифра преодолеет отметку в 1 миллиард в ближайшее время.