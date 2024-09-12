"Ответ будет быстрым": ЕС готовит санкции против Ирана за поставку РФ баллистических ракет

Европейский Союз начал подготовку новых санкций против Ирана. Они будут частью ответа ЕС на поставки России иранских баллистических ракет.

Об этом заявил спикер ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Петер Стано, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

Он напомнил, что ЕС был очень четким по поводу последствий для Ирана по поставкам ракет России еще во время Европейского совета в марте.

"Тогда в выводах лидеры ЕС подчеркнули: если такая информация будет подтверждена, это будет иметь прямые последствия. Это повлечет быстрые действия от ЕС в координации с международными партнерами, предусматривающими введение существенных ограничительных мер против Ирана", - сказал Стано.

По его словам, Россия пытается получить большее оружие от третьих стран для ведения войны против Украины. Таким образом, своими поставками Иран способствует эскалации войны.

Стано отметил, что высокий представитель ЕС Жозеп Боррель во время многочисленных контактов с иранскими коллегами предостерег о передаче России баллистических ракет.

"Поскольку Иран делает это, будет ответ, и он будет быстрым. Европейский Союз и высокий представитель Боррель уже предоставили странам-членам предложения относительно целевых мер, которые будут частью ответа ЕС", - подчеркнул спикер.