Ответ на атаку РФ. Кулеба призвал партнеров передать Украине больше систем ПВО и ракет

Глава МИД отметил, что ночью 2 января Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по украинским городам. Враг запустил десятки ударных беспилотников, крылатых и аэробаллистических ракет по Киеву, Харькову, Николаеву, Кропивницкому и другим населенным пунктам.

По состоянию на утро уже известно о 92 раненых и 4 погибших. Учитывая, что поисково-спасательные работы продолжаются, количество пострадавших может возрасти.

"Россия продолжает воевать с украинскими женщинами, детьми и пожилыми людьми. Объекты, атакованные российской армией, были исключительно гражданскими", - подчеркнул Кулеба.

Министр призвал иностранные государства решительно отреагировать на очередную российскую террористическую атаку принятием комплекса мер, который, в частности, будет включать ускорение поставок Украине дополнительных систем ПВО, боевых дронов всех типов, дальнобойных ракет с радиусом действия 300+ километров, принятие решения о передаче замороженных и прекращение контактов с российскими дипломатами в соответствующих столицах и международных организациях.

"Террористический режим в Москве должно почувствовать, что международное сообщество не будет закрывать глаза на убийства мирного украинского населения и разрушение украинской критической инфраструктуры", - отметил глава МИД.

Атака РФ по Украине 2 января

Российские войска ранним утром 2 января запустили по Украине ракеты. Под массированным ударом оказались Киев и Харьков, взрывы раздавались и в других регионах.

По предварительной информации, российские террористы ночью и утром 2 января выпустили по Украине 99 ракет разных типов и 35 дронов-камикадзе Shahed. Силам ПВО удалось уничтожить 75 ракет и все беспилотники.

Детальнее о новой массированной атаке РФ - в материале РБК-Украина.