RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ответ на атаку РФ. Кулеба призвал партнеров передать Украине больше систем ПВО и ракет

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после утренней атаки РФ призвал партнеров ускорить поставки Украине дополнительных систем противовоздушной обороны, ударных дронов и дальнобойных ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Глава МИД отметил, что ночью 2 января Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по украинским городам. Враг запустил десятки ударных беспилотников, крылатых и аэробаллистических ракет по Киеву, Харькову, Николаеву, Кропивницкому и другим населенным пунктам.

По состоянию на утро уже известно о 92 раненых и 4 погибших. Учитывая, что поисково-спасательные работы продолжаются, количество пострадавших может возрасти.

"Россия продолжает воевать с украинскими женщинами, детьми и пожилыми людьми. Объекты, атакованные российской армией, были исключительно гражданскими", - подчеркнул Кулеба.

Министр призвал иностранные государства решительно отреагировать на очередную российскую террористическую атаку принятием комплекса мер, который, в частности, будет включать ускорение поставок Украине дополнительных систем ПВО, боевых дронов всех типов, дальнобойных ракет с радиусом действия 300+ километров, принятие решения о передаче замороженных и прекращение контактов с российскими дипломатами в соответствующих столицах и международных организациях.

"Террористический режим в Москве должно почувствовать, что международное сообщество не будет закрывать глаза на убийства мирного украинского населения и разрушение украинской критической инфраструктуры", - отметил глава МИД.

Атака РФ по Украине 2 января

Российские войска ранним утром 2 января запустили по Украине ракеты. Под массированным ударом оказались Киев и Харьков, взрывы раздавались и в других регионах.

По предварительной информации, российские террористы ночью и утром 2 января выпустили по Украине 99 ракет разных типов и 35 дронов-камикадзе Shahed. Силам ПВО удалось уничтожить 75 ракет и все беспилотники.

Детальнее о новой массированной атаке РФ - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныДмитрий Кулебаракетна атакаПВОВоенная помощьВойна России против Украины