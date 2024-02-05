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В Украине из-за неуплаты налогов арестовали 700 млн гривен на счетах одного из онлайн-казино

Понедельник 05 февраля 2024 19:59
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В Украине из-за неуплаты налогов арестовали 700 млн гривен на счетах одного из онлайн-казино Иллюстративное фото: в Украине из-за неуплаты налогов арестовали 700 млн на счетах одного из онлайн-казино (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Бюро экономической безопасности Украины разоблачило одного из крупнейших лицензиатов азартных игр в сети Интернет в уклонении от уплаты 1,2 млрд гривен налогов.

Об этом сообщает РБК -Украина со ссылкой на пресс-службу БЭБ.

Как выяснили следователи, группа сотрудников компании организовывала нелицензионные азартные игры в сети Интернет. Для этого они использовали более 30 зеркальных сайтов, имеющих похожие на лицензированный сайт интерфейсы, а также "мискодинг" платежей. Они наладили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Кроме этого установлено, что лицензиат азартных игр не находился по адресу, определенному в лицензии КРАИЛ. В то же время, работники казино умышленно скрывали доказательства - документы и другую информацию, необходимые для всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств преступления.

"В настоящее время на 700 млн грн, размещенных на счетах компании, наложен арест. Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники СБУ. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что детективы Бюро экономической безопасности Украины провели санкционированные обыски в складских, офисных и производственных помещениях юридических лиц подконтрольных одесскому бизнесмену, который даже после лишения гражданства занимался контрабандой.

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Бюро экономической безопасности Казино
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