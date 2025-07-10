ua en ru
Чт, 10 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Известный шведский производитель РЭБ откроет представительство в Украине, - Минобороны

Четверг 10 июля 2025 12:50
UA EN RU
Известный шведский производитель РЭБ откроет представительство в Украине, - Минобороны Фото: производитель РЭБ Radionor откроет представительство в Украине (mod.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

В Украине появится представительство шведского производителя средств радиоэлектронной борьбы - компании Radionor.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Делегация Минобороны Украины во главе с заместителем министра Валерием Чуркиным провела переговоры по развитию сотрудничества с норвежской оборонной компанией Radionor Communications.

Radionor является давним поставщиком устойчивых к средствам радиоэлектронной борьбы коммуникационных технологий для Сил обороны Украины.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили перспективы создания сервисного центра продукции Radionor в Украине, а также новые вызовы в использовании беспилотников на передовой и пути их преодоления.

"Потребность в устойчивых к радиоэлектронной борьбе коммуникационных технологиях, особенно в беспилотных операциях в Украине, является острой. Вместе с нашими украинскими партнерами и при поддержке правительства Норвегии, мы ожидаем поставки большего количества единиц техники", - отметили в Radionor.

В Минобороны добавили, что наличие представительства компании на территории Украины упростит обслуживание ее продукции, позволит профессионально научить этому украинских военных, и сделает использование этих видов оружия максимально эффективным.

Роль РЭБ в войне в Украине

Еще в 2023 году РБК-Украина писало о том, что радиоэлектронная борьба приобретает все большую роль в современных конфликтах. Российско-украинская война - не исключение.

Тогда бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что РЭБ - это ключ к победе в войне беспилотников, однако Россия в этой сфере все еще сохраняет значительное преимущество.

Также сообщалось, что украинская система радио-электронной борьбы Lima превосходит российские и западные технологии в глушении российских планерных бомб.

Подробнее о том, как РЭБ влияет на ход войны, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
Новости
В Киеве застрелили полковника СБУ: что известно
В Киеве застрелили полковника СБУ: что известно
Аналитика
Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом