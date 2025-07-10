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Відомий шведський виробник РЕБ відкриє представництво в Україні, - Міноборони

Четвер 10 липня 2025 12:50
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Відомий шведський виробник РЕБ відкриє представництво в Україні, - Міноборони Фото: виробник РЕБ Radionor відкриє представництво в Україні (mod.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

В Україні з'явиться представництво шведського виробника засобів радіоелектронної боротьби – компанії Radionor.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Делегація Міоноборони України на чолі з заступником міністра Валерієм Чуркіним провела переговори щодо розвитку співпраці з норвезькою оборонною компанією Radionor Communications.

Radionor є давнім постачальником стійких до засобів радіоелектронної боротьби комунікаційних технологій для Сил оборони України.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили перспективи створення сервісного центру продукції Radionor в Україні, а також нові виклики у використанні безпілотників на передовій та шляхи їх подолання.

"Потреба в стійких до радіоелектронної боротьби комунікаційних технологіях, особливо в безпілотних операціях в Україні, є гострою. Разом з нашими українськими партнерами та за підтримки уряду Норвегії, ми очікуємо на поставки більшої кількості одиниць техніки", – зазначили у Radionor.

У Міноборони додали, що наявність представництва компанії на території України спростить обслуговування її продукції, дозволить фахово навчити цьому українських військових, і зробить використання цих видів зброї максимально ефективним.

Роль РЕБ у війні в Україні

Ще в 2023 році РБК-Україна писало про те, що радіоелектронна боротьба набуває все більшої ролі в сучасних конфліктах. Російсько-українська війна – не виняток.

Тоді колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що РЕБ – це ключ до перемоги у війні безпілотників, однак Росія у цій сфері все ще зберігає значну перевагу.

Також повідомлялось, що українська система радіо-електронної боротьби Lima перевершує російські та західні технології в глушінні російських планерних бомб.

Детальніше про те, як РЕБ впливає на перебіг війни, - у матеріалі РБК-Україна.

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