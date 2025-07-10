Відомий шведський виробник РЕБ відкриє представництво в Україні, - Міноборони
В Україні з'явиться представництво шведського виробника засобів радіоелектронної боротьби – компанії Radionor.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.
Делегація Міоноборони України на чолі з заступником міністра Валерієм Чуркіним провела переговори щодо розвитку співпраці з норвезькою оборонною компанією Radionor Communications.
Radionor є давнім постачальником стійких до засобів радіоелектронної боротьби комунікаційних технологій для Сил оборони України.
Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили перспективи створення сервісного центру продукції Radionor в Україні, а також нові виклики у використанні безпілотників на передовій та шляхи їх подолання.
"Потреба в стійких до радіоелектронної боротьби комунікаційних технологіях, особливо в безпілотних операціях в Україні, є гострою. Разом з нашими українськими партнерами та за підтримки уряду Норвегії, ми очікуємо на поставки більшої кількості одиниць техніки", – зазначили у Radionor.
У Міноборони додали, що наявність представництва компанії на території України спростить обслуговування її продукції, дозволить фахово навчити цьому українських військових, і зробить використання цих видів зброї максимально ефективним.
Роль РЕБ у війні в Україні
Ще в 2023 році РБК-Україна писало про те, що радіоелектронна боротьба набуває все більшої ролі в сучасних конфліктах. Російсько-українська війна – не виняток.
Тоді колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що РЕБ – це ключ до перемоги у війні безпілотників, однак Росія у цій сфері все ще зберігає значну перевагу.
Також повідомлялось, що українська система радіо-електронної боротьби Lima перевершує російські та західні технології в глушінні російських планерних бомб.
Детальніше про те, як РЕБ впливає на перебіг війни, - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.