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Украинский РЭБ превосходит западные технологии, - Telegraph

Среда 18 июня 2025 18:52
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Украинский РЭБ превосходит западные технологии, - Telegraph Фото: украинская система радио-электронной борьбы Lima (иллюстрация/facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
Автор: Юлия Бойко

Украинская система радио-электронной борьбы (РЭБ) Lima превосходит российские и западные технологии в глушении российских планерных бомб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал британского издания The Telegraph.

Британцы пишут, что несмотря на фактический отход Штатов от военной помощи и определенную европейскую пассивность и промедление, Украина с пользой использует всю предоставленную ей помощь. Внутреннее производство сейчас удовлетворяет до 50% военных потребностей Украины.

Уже сейчас Украина опережает ЕС в производстве многих видов вооружения. Производство украинских гаубиц "Богдана" сейчас составляет 20 единиц в месяц, что превышает производство французских "Цезарей", и может удвоиться при условии дополнительного финансирования со стороны Евросоюза. Производство дронов быстро растет: В 2025 году планируется выпустить 5 млн небольших FPV-дронов, а также 30 тысяч дронов дальнего радиуса действия и 3 тысячи крылатых ракет.

Кроме того, как пишет The Telegraph, некоторое новое украинское оборудование на самом деле лучше иностранного, поскольку оно более точно адаптировано к специфическим потребностям боевых действий. Украинская система РЭБ Lima превосходит российские и западные технологии в глушении российских планерных бомб.

Издание приходит к выводу, что Украина имеет техническое совершенство, промышленный потенциал и тактическое воображение, чтобы создать собственную мощную оборону. По многим показателям украинская армия является не только самой большой, но и лучше всего оснащенной на европейском континенте, за исключением России.

Роль РЭБ в войне в Украине

Еще в 2023 году РБК-Украина писало о том, что радиоэлектронная борьба приобретает все большую роль в современных конфликтах. Российско-украинская война не исключение.

Тогда бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что РЭБ - это ключ к победе в войне беспилотников, однако Россия в этой сфере все еще сохраняет значительное преимущество.

Подробнее о том, как РЭБ влияет на ход войны, - в материале РБК-Украина.

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