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Восстанавливать Украину надо еще до окончания войны, - посол Дании

Вторник 30 апреля 2024 10:21
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Восстанавливать Украину надо еще до окончания войны, - посол Дании Фото: посол Дании в Киеве Оле Эгберг Миккельсен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Ростислав Шаправский, Валерия Полищук

Восстанавливать Украину необходимо еще до окончания боевых действий с Россией.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен.

"Некоторые люди говорят: ладно, реконструкция - это хорошо, но нам придется дождаться мира. Как только наступит мир, нам понадобится большая конференция и большой план. Мы говорим: нет, мы не можем этого ждать. Мы должны начать сейчас", - заявил он.

Посол подчеркнул, что восстановление Украины не может ждать окончания войны.

"Я думаю, что это урок, полученный в Николаеве: правильно начинать, пока война еще продолжается, потому что это дает надежду, что однажды этот кошмар закончится и найдется кто-то, кто нам поможет. И это на самом деле, я думаю, вселило некоторый оптимизм. Мы видим, что люди возвращаются в Николаев", - заявил Миккельсен.

Он отметил, что мэр одного из городков, где Дания помогла местной фабрике, заявил, что если предприятие не работает, то и в городе нечего делать.

"И сейчас она работает. И всякий раз, когда я иду, я вижу, что возле многих домов стоит машина, я вижу женщин, идущих по улице с коляской, и школу вновь открыли. Это очень осязаемо, очень конкретно, это что-то, что имеет значение, и это то, что мы хотим сделать. Мы хотим изменить ситуацию сейчас, а не тогда, когда наступит мир", - заявил посол.

При этом он от имени Дании призвал страны и финансовые институты не ждать окончания войны в Украине, а "сделать что-то сейчас".

Восстановление Украины

Масштабные финансовые вливания со стороны международного сообщества станут ключевым фактором восстановления Украины после окончания войны.

Европейский союз уже активно участвует в повышении устойчивости страны.

Однако для долгосрочного восстановления Украины как свободной, процветающей страны, разделяющей европейские ценности и интегрированной в европейскую и мировую экономику, потребуется значительно больше поддержки.

Средства необходимы не только для восстановления разрушенной инфраструктуры, но и для проведения реформ, стимулирования экономического роста и создания условий для устойчивого развития.

Недавно Швейцария выделила 5 миллиардов евро на помощь в восстановлении Украины. Финансирование будет направлено на ремонт разрушенной инфраструктуры, поддержку бизнеса и создание новых рабочих мест.

План также предусматривает реформы для улучшения инвестиционного климата в Украине и борьбы с коррупцией.

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