Відновлювати Україну треба ще до закінчення війни, - посол Данії
Відновлювати Україну необхідно ще до закінчення бойових дій з Росією.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен.
"Деякі люди кажуть: гаразд, реконструкція - це добре, але нам доведеться дочекатися миру. Щойно настане мир, нам знадобиться велика конференція і великий план. Ми говоримо: ні, ми не можемо цього чекати. Ми повинні почати зараз", - заявив він.
Посол підкреслив, що відновлення України не може чекати закінчення війни.
"Я думаю, що це урок, отриманий у Миколаєві: правильно починати, поки війна ще триває, тому що це дає надію, що одного дня цей кошмар закінчиться і знайдеться хтось, хто нам допоможе. І це насправді, я думаю, вселило певний оптимізм. Ми бачимо, що люди повертаються до Миколаєва", - заявив Міккельсен.
Він зазначив, що мер одного з містечок, де Данія допомогла місцевій фабриці, заявив, що якщо підприємство не працює, то і в місті нема чого робити.
"І зараз вона працює. І щоразу, коли я йду, я бачу, що біля багатьох будинків стоїть машина, я бачу жінок, які йдуть вулицею з коляскою, і школу знову відкрили. Це дуже відчутно, дуже конкретно, це щось, що має значення, і це те, що ми хочемо зробити. Ми хочемо змінити ситуацію зараз, а не тоді, коли настане мир", - заявив посол.
При цьому він від імені Данії закликав країни і фінансові інститути не чекати закінчення війни в Україні, а "зробити щось зараз".
Відновлення України
Масштабні фінансові вливання з боку міжнародної спільноти стануть ключовим фактором відновлення України після закінчення війни.
Європейський союз уже бере активну участь у підвищенні стійкості країни.
Однак для довгострокового відновлення України як вільної, процвітаючої країни, що поділяє європейські цінності та інтегрована в європейську і світову економіку, буде потрібно значно більше підтримки.
Кошти необхідні не тільки для відновлення зруйнованої інфраструктури, а й для проведення реформ, стимулювання економічного зростання і створення умов для сталого розвитку.
Нещодавно Швейцарія виділила 5 мільярдів євро на допомогу у відновленні України. Фінансування буде спрямовано на ремонт зруйнованої інфраструктури, підтримку бізнесу та створення нових робочих місць.
План також передбачає реформи для поліпшення інвестиційного клімату в Україні та боротьби з корупцією.
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