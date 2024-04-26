ua en ru
Пт, 26 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Восстановительный рост: Минэкономики дало оценку ВВП Украины за первый квартал

Украина, Пятница 26 апреля 2024 09:57
UA EN RU
Восстановительный рост: Минэкономики дало оценку ВВП Украины за первый квартал Фото: Экономика Украины выросла на 4,6% в первом квартале 2024 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Минэкономики оценивает рост валового внутреннего продукта Украины (ВВП) в марте 2024 года на уровне 4,6% [±1%] по сравнению с мартом 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор министерства.

"В итоге за январь-март 2024 рост оценивается на уровне 4,5% [±1%]", - говорится в сообщении.

Восстановительный рост: Минэкономики дало оценку ВВП Украины за первый квартал

www.me.gov.ua

Как отмечается в сообщении, в марте 2024 года продолжалась тенденция восстановительного роста, поддержанная стабильной работой Украинского морского коридора, что стимулировало деятельность железнодорожного транспорта, металлургии и добывания металлических руд.

Также наблюдалось наращивание производственных мощностей в добывающей промышленности, активизация производства минеральных удобрений, увеличение спроса на строительные услуги в условиях благоприятных погодных условий, что происходило на фоне улучшения деловых настроений и оживления потребительской активности.

Прогнозы по ВВП Украины

Напомним, в апреле НБУ ухудшил прогноз роста экономики из-за последствий масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины. НБУ прогнозирует рост ВВП Украины в 2024 году на 3%. Прогноз снижен по сравнению с январем (3,6%).

Кроме того МВФ в апреле обновил прогноз роста экономики Украины. Ожидается, что ВВП Украины вырастет в 2024 году на 3,2%. Рост ускорится в 2025 году до 6,5%, а в 2026 году составит 5,0%.

Кабинет Министров заложил в госбюджете Украины прогноз роста ВВП Украины в 2024 году на уровне 4,6%. Этот прогноз не изменялся.

По данным Госстата, в 2022 году ВВП Украины упал на 28,8%, в 2023 году вырос на 5,3%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство экономики ВВП Украины
NEWS
Почти 1000 оккупантов и 35 автомобилей. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Почти 1000 оккупантов и 35 автомобилей. Генштаб обновил потери РФ в Украине
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится