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МВФ дал прогноз курса доллара к гривне до 2029 года

Украина, Среда 17 апреля 2024 08:31
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МВФ дал прогноз курса доллара к гривне до 2029 года Фото: Курс доллара в 2024 году ожидается на уровне 41 грн/доллар (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд прогнозирует незначительную девальвацию в 2024 году. Затем курс доллара к гривне будет постепенно расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Economic Outlook (апрель 2024 года).

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:

  • 2024 год - 41,0 грн/доллар
  • 2025 год - 45,8 грн/доллар
  • 2026 год - 48,6 грн/доллар
  • 2027 год - 50,4 грн/доллар
  • 2028 год - 52,1 грн/доллар
  • 2029 год - 54,1 грн/доллар.

Прогноз роста экономики

МВФ также обновил прогноз по росту экономики Украины. Ожидается, что ВВП Украины вырастет в 2024 году на 3,2%. Рост ускорится в 2025 году до 6,5%, а в 2026 году составит 5,0%. МВФ прогнозирует среднегодовую инфляцию в Украине в 2024 году на уровне 6,4%, в 2025 году - 7,6%, в 2026 году 6,2%.

По прогнозу МВФ, мировая экономика продолжит расти на уровне 3,2% в 2024 и 2025 годах, такими же темпами, как и в 2023 году. Прогноз глобального роста на пять лет - на уровне 3,1% - находится на самом низком уровне за десятилетия. Прогнозируется, что глобальная инфляция будет неуклонно снижаться: с 6,8% в 2023 году до 5,9% в 2024 году и 4,5% в 2025 году.

МВФ дал прогноз курса доллара к гривне до 2029 года

Напомним, Кабинет министров Украины ожидает незначительную девальвацию курса национальной валюты к доллару в 2024 году. Значение прогнозного среднегодового обменного курса гривны к доллару в приложениях к бюджету зафиксировано на уровне 41,4 грн/доллар.

Официальный курс НБУ на 17 апреля 2024 года находится на историческом максимуме - 39,57 грн/доллар.

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