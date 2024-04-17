МВФ дал прогноз курса доллара к гривне до 2029 года
Международный валютный фонд прогнозирует незначительную девальвацию в 2024 году. Затем курс доллара к гривне будет постепенно расти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Economic Outlook (апрель 2024 года).
Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:
- 2024 год - 41,0 грн/доллар
- 2025 год - 45,8 грн/доллар
- 2026 год - 48,6 грн/доллар
- 2027 год - 50,4 грн/доллар
- 2028 год - 52,1 грн/доллар
- 2029 год - 54,1 грн/доллар.
Прогноз роста экономики
МВФ также обновил прогноз по росту экономики Украины. Ожидается, что ВВП Украины вырастет в 2024 году на 3,2%. Рост ускорится в 2025 году до 6,5%, а в 2026 году составит 5,0%. МВФ прогнозирует среднегодовую инфляцию в Украине в 2024 году на уровне 6,4%, в 2025 году - 7,6%, в 2026 году 6,2%.
По прогнозу МВФ, мировая экономика продолжит расти на уровне 3,2% в 2024 и 2025 годах, такими же темпами, как и в 2023 году. Прогноз глобального роста на пять лет - на уровне 3,1% - находится на самом низком уровне за десятилетия. Прогнозируется, что глобальная инфляция будет неуклонно снижаться: с 6,8% в 2023 году до 5,9% в 2024 году и 4,5% в 2025 году.
Напомним, Кабинет министров Украины ожидает незначительную девальвацию курса национальной валюты к доллару в 2024 году. Значение прогнозного среднегодового обменного курса гривны к доллару в приложениях к бюджету зафиксировано на уровне 41,4 грн/доллар.
Официальный курс НБУ на 17 апреля 2024 года находится на историческом максимуме - 39,57 грн/доллар.