Минэкономики назвали цифру роста ВВП Украины в прошлом году

По предварительным оперативным оценкам реальный валовой внутренний продукт Украины в 2023 году вырос на 5% после падения на 28,8% в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор Минэкономики .

"В 2023 году украинская экономика проявила высокую устойчивость, вернулась к восстановительному росту и по итогам года показала лучшие результаты, чем прогнозировалось в начале года", - говорится в сообщении.

Как отмечается в обзоре результат является отражением улучшения ситуации с безопасностью в стране благодаря профессиональности и стойкости ВСУ, системной финансовой поддержке со стороны международных партнеров.

В министерстве также отмечают "слаженную работу правительства и бизнеса".

В течение 2023 года ситуация на валютном рынке оставалась стабильной и контролируемой, говорится в обзоре. Так, благодаря существенным поступлениям от международных партнеров и накоплению значительного уровня международных резервов НБУ в октябре перешел в режим управляемой гибкости обменного курса. (на конец года гривна девальвировала 3,9% до 38 грн/доллар). По состоянию на конец 2023 года международные резервы выросли на 42,2% до 40,5 млрд долларов.

"Темп роста потребительских цен на протяжении всего 2023 года отвечает наиболее спокойным, с точки зрения инфляции, годам мирного времени, а в годовом измерении (5,1%) он достиг самого низкого уровня за последние 3 года", - говорится в документе.

В обзоре также отмечается, что Минэкономики под бюджетные расчеты 2024 закладывало рост ВВП на уровне 5%.

Прогнозы по экономике Украины

В ноябре МВФ повысил прогноз роста реального ВВП Украины на 2023 год до 4,5% (из предыдущего диапазона 1-3%). Однако ожидается, что в 2024 г. рост снизится до 3-4% по мере продолжения войны, а риски ухудшения перспектив остаются исключительно высокими.

НБУ в октябре улучшил прогноз роста реального ВВП Украины на 2023 год с 2,9% до 4,9%. Реальный ВВП вырастет в 2024 году на 3,6% (предыдущий прогноз – 3,5%). По прогнозу НБУ, ускорению экономического роста до 6,0% в 2025 году (предыдущий прогноз - 6,8%) будет способствовать прежде всего ожидаемое снижение рисков безопасности.

Кабмин также ожидает скорейшего восстановления реального ВВП в 2023 году - до 5% по сравнению с 2,8% в предыдущем прогнозе. Прогноз роста реального ВВП на 2024 год был снижен до 4,6% во втором чтении госбюджета по сравнению с 5,0% на первое чтение, в том числе с учетом изменения предположения продолжительности войны (в течение 2024 г.), логистики (ограниченность полноценного пользования морскими портами) и миграционных процессов и т.д.