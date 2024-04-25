НБУ ухудшил прогноз роста экономики Украины из-за обстрелов инфраструктуры

Национальный банк Украины прогнозирует рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2024 году на 3,0%. Прогноз снижен по сравнению с январем (3,6%).

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на транслируемый на Youtube брифинг.

"Прогноз роста реального ВВП ухудшен из-за последствий масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины", - сказал он.

По прогнозу НБУ, в 2025 году экономика вырастет на 5,3% (предыдущий прогноз – 5,8%), в 2026 году ВВП увеличится на 4,5% (предыдущий прогноз – 4,5%).

Прогнозы по экономике Украины

Напомним, правительство Украины заложило в госбюджете Украины прогноз роста ВВП Украины в 2024 году на уровне 4,6%.

В апреле МВФ обновил прогноз роста экономики Украины. Ожидается, что ВВП Украины вырастет в 2024 году на 3,2%. Рост ускорится в 2025 году до 6,5%, а в 2026 году составит 5,0%.

По прогнозам экспертов консенсус-прогноза, рост ВВП в 2024 году ожидается на уровне 3,6%.