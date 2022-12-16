Восстановление займет больше времени. В "Укрэнерго" оценили последствия массированного удара

"Сегодня враг снова нанес массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. По оценкам военных, на наши энергообъекты летело около 70 ракет. Это уже 9 целенаправленная террористическая ракетная атака России на энергосистему Украины", - пишет пресс-служба "Укрэнерго".

Основной целью для ничтожной России стали магистральные сети и объекты генерации. В результате обстрела дефицит электроэнергии, который и до этого был значительным - существенно увеличился.

"К сожалению, есть попадания. Наибольшие поражения получили северный, южный и центральный регионы. Там, где это сейчас возможно, ремонтные бригады уже оценивают объем повреждений и приступают к ремонтно-аварийным работам.

Несмотря на повреждения энергетикам удалось сохранить стабильную частоту в 50 Гц. В то же время режим чрезвычайной ситуации введен только для участников рынка электроэнергии. Это касается исключительно рыночных операций.

"Учитывая то, что это уже 9 волна ракетных ударов по энергетическим объектам, восстановление электроснабжения может занять больше времени, чем раньше. Приоритетно электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, объекты теплоснабжения, очистные сооружения", - добавляет "Укрэнерго".