К восстановлению военных будут привлекать гражданских психологов

"Мы хотим, чтобы забота о наших военных была системной и длительной. Не только тогда, когда они на передовой, но и когда возвращаются домой. Система поддержки осуществляется на пяти уровнях и охватывает все этапы военной службы - от первого дня до возвращения в гражданскую жизнь", - отметил начальник Управления психологического обеспечения полковник Олег Мукан.

Система психологической поддержки и восстановления включает:

самопомощь и поддержку "равный-равному" - когда собратья помогают друг другу

помощь в подразделении (роте, батальоне) - офицерами психологической поддержки персонала

восстановление на уровне бригады или полка (группы контроля боевого стресса и группы психологического сопровождения и восстановления) - в пункте психологической помощи

профессиональную помощь в тылу в специализированных учреждениях

глубокое психологическое восстановление - в лечебных учреждениях вне района боевых действий.

Для того, чтобы система работала полноценно, управление психологического обеспечения Минобороны также подготовило проект приказа "Об утверждении Порядка оказания психологической помощи военнослужащим в системе Министерства обороны Украины".

Нововведения психологической подготовки

Документ станет дорожной картой для специалистов, работающих с военными, и поможет защитникам быстрее возвращаться к эмоциональному равновесию.

В частности, реализация проекта позволит психологическим службам в воинских частях приобрести субъектность и полномочия в единой многоуровневой системе психологической поддержки. Это укрепит их способность работать в условиях войны и уменьшит нагрузку на медицинскую систему.

Документ также нормирует вопросы организации психологической помощи военнослужащим с учетом стандартов НАТО и опыта, который получили психологические службы Вооруженных сил Украины во время войны.

Проект четко определяет: