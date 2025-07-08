RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

К восстановлению военных будут привлекать гражданских психологов

Фото: к восстановлению военных будут привлекать гражданских психологов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министерство обороны Украины разрешило привлекать гражданских психологов к системе психологической поддержки военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

"Мы хотим, чтобы забота о наших военных была системной и длительной. Не только тогда, когда они на передовой, но и когда возвращаются домой. Система поддержки осуществляется на пяти уровнях и охватывает все этапы военной службы - от первого дня до возвращения в гражданскую жизнь", - отметил начальник Управления психологического обеспечения полковник Олег Мукан.

Система психологической поддержки и восстановления включает:

  • самопомощь и поддержку "равный-равному" - когда собратья помогают друг другу
  • помощь в подразделении (роте, батальоне) - офицерами психологической поддержки персонала
  • восстановление на уровне бригады или полка (группы контроля боевого стресса и группы психологического сопровождения и восстановления) - в пункте психологической помощи
  • профессиональную помощь в тылу в специализированных учреждениях
  • глубокое психологическое восстановление - в лечебных учреждениях вне района боевых действий.

Для того, чтобы система работала полноценно, управление психологического обеспечения Минобороны также подготовило проект приказа "Об утверждении Порядка оказания психологической помощи военнослужащим в системе Министерства обороны Украины".

Нововведения психологической подготовки

Документ станет дорожной картой для специалистов, работающих с военными, и поможет защитникам быстрее возвращаться к эмоциональному равновесию.

В частности, реализация проекта позволит психологическим службам в воинских частях приобрести субъектность и полномочия в единой многоуровневой системе психологической поддержки. Это укрепит их способность работать в условиях войны и уменьшит нагрузку на медицинскую систему.

Документ также нормирует вопросы организации психологической помощи военнослужащим с учетом стандартов НАТО и опыта, который получили психологические службы Вооруженных сил Украины во время войны.

Проект четко определяет:

  • какие силы и средства могут быть задействованы для оказания психологической помощи
  • алгоритм привлечения гражданских психологов
  • привлечение ресурса Министерства по делам ветеранов
  • определение видов психологической помощи и ее практическая реализация.

 

 

Напомним, ранее мы рассказывали, что добровольцы, которые присоединились к украинской армии в возрасте 18-24 лет, могут получить при определенных обстоятельствах одноразовое денежное вознаграждение - миллион гривен.

Кроме того, мы объясняли условия службы украинцев в рамках проекта "Контракт 18-24".

Читайте также, что нужно знать каждому гражданину о мобилизации в Украине, повестках и наказании за нарушение воинского учета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУ