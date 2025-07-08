К восстановлению военных будут привлекать гражданских психологов

Министерство обороны Украины разрешило привлекать гражданских психологов к системе психологической поддержки военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
"Мы хотим, чтобы забота о наших военных была системной и длительной. Не только тогда, когда они на передовой, но и когда возвращаются домой. Система поддержки осуществляется на пяти уровнях и охватывает все этапы военной службы - от первого дня до возвращения в гражданскую жизнь", - отметил начальник Управления психологического обеспечения полковник Олег Мукан.
Система психологической поддержки и восстановления включает:
Для того, чтобы система работала полноценно, управление психологического обеспечения Минобороны также подготовило проект приказа "Об утверждении Порядка оказания психологической помощи военнослужащим в системе Министерства обороны Украины".
Документ станет дорожной картой для специалистов, работающих с военными, и поможет защитникам быстрее возвращаться к эмоциональному равновесию.
В частности, реализация проекта позволит психологическим службам в воинских частях приобрести субъектность и полномочия в единой многоуровневой системе психологической поддержки. Это укрепит их способность работать в условиях войны и уменьшит нагрузку на медицинскую систему.
Документ также нормирует вопросы организации психологической помощи военнослужащим с учетом стандартов НАТО и опыта, который получили психологические службы Вооруженных сил Украины во время войны.
Проект четко определяет:
Напомним, ранее мы рассказывали, что добровольцы, которые присоединились к украинской армии в возрасте 18-24 лет, могут получить при определенных обстоятельствах одноразовое денежное вознаграждение - миллион гривен.
Кроме того, мы объясняли условия службы украинцев в рамках проекта "Контракт 18-24".
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