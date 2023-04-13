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Партнеры предоставит Украине 115 миллиардов долларов долгосрочной поддержки, - Шмигаль

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Четверг 13 апреля 2023 01:46
Партнеры предоставит Украине 115 миллиардов долларов долгосрочной поддержки, - Шмигаль Фото: Премьер-министр Денис Шмигаль (facebook.com/dshmyhal)
Автор: Олег Васкив

Премьер-министр Денис Шмигаль 12 апреля приехал в Вашингон. Одной из главных тем визита есть мобилизация ресурсов для восстановления Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы украинского правительства.

"Международные партнеры предоставят Украине 115 миллиардов долларов долгосрочной поддержки. Это не просто обеспечит нашу финансовую стабильность, но и посылает четкий сигнал России, что союзники будут поддерживать нас столько, сколько потребуется. До полной победы", - рассказал политик.

Шмигаль отметил, что возобновление начинается уже сейчас. По его словам, в 2023 году на проекты быстрого восстановления нужно 14 миллиардов долларов.

"Ведем переговоры с партнерами, чтобы привлечь все необходимые средства уже летом этого года. Так сможем выполнить все задачи в пяти приоритетных областях восстановления", - объяснил премьер.

Глава правительства поблагодарил США, ЕС, Всемирный банк, МВФ, другие страны G7 и всех международных партнеров, которые сегодня помогают Украине выстоять и начать восстановление.

Напомним, Шмигаль провел переговоры с главой Пентагона и призвал начать поставки истребителей F-16.

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Денис Шмыгаль
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