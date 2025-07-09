Надо экономить свет: украинцам сделали важное предупреждение

В Украине растет потребление электроэнергии. Из-за чего сегодня, 9 июля украинцев призывают экономить свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

По данным энергетиков, сегодня, 9 июля, по состоянию на 9:30, оно было на 3,1% выше, чем в то же время предыдущего дня - во вторник.

Причиной называют жаркую погоду на всей территории Украины, что обусловливает использование кондиционеров. А также - высокую облачность в части областей, что приводит к снижению эффективности работы бытовых солнечных электростанций.

При том, что вчера суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 2,3% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня - в понедельник.

"С 16:00 до 22:00 сегодня есть необходимость в экономном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, ограничьте в это время пользование мощной электротехникой и не включайте несколько электроприборов одновременно", - обратились энергетики.

В то же время ситуация в энергосистеме может меняться. Украинцев призывают следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго).

Кроме того, в результате непогоды условий (сильный дождь, гроза) сегодня на утро полностью или частично остался без света 681 населенный пункт в шести областях.