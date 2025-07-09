Надо экономить свет: украинцам сделали важное предупреждение
В Украине растет потребление электроэнергии. Из-за чего сегодня, 9 июля украинцев призывают экономить свет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
По данным энергетиков, сегодня, 9 июля, по состоянию на 9:30, оно было на 3,1% выше, чем в то же время предыдущего дня - во вторник.
Причиной называют жаркую погоду на всей территории Украины, что обусловливает использование кондиционеров. А также - высокую облачность в части областей, что приводит к снижению эффективности работы бытовых солнечных электростанций.
При том, что вчера суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 2,3% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня - в понедельник.
"С 16:00 до 22:00 сегодня есть необходимость в экономном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, ограничьте в это время пользование мощной электротехникой и не включайте несколько электроприборов одновременно", - обратились энергетики.
В то же время ситуация в энергосистеме может меняться. Украинцев призывают следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго).
Кроме того, в результате непогоды условий (сильный дождь, гроза) сегодня на утро полностью или частично остался без света 681 населенный пункт в шести областях.
Атаки на энергетику Украины
Напомним, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
Добавим, что еще в июне этого года министр энергетики Герман Галущенко заявил, что РФ возобновила масштабные атаки по энергетической инфраструктуре Украины.
Он отмечал, что пока угроз отключений света нет, но ситуация может измениться.
Галущенко напомнил, в течение прошлого года было 33 удара по энергетике Украины, "это тысячи ракет, десятки тысяч дронов".
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