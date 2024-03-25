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На восстановление уйдут годы. Харьков остался без ТЭЦ-5, город питают другие области

Фото: ТЭЦ-5 (wikipedia.org)
Автор: Наталья Кава

Российский удар по Харькову, состоявшийся 22 марта, привел к разрушению энергетических объектов. Электрическое питание Харькова происходит за счет других регионов.

Об этом рассказала представитель пресс-службы ТЭЦ-5 Наталья Вербова, передает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".

По ее словам, в результате массированной атаки россиян наибольшие разрушения понесла ТЭЦ-5. Поэтому питание города происходит силами других регионов.

"Полностью оценить масштабы нанесенного теплоцентрали ущерба и необходимых восстановительных работ на объекте можно будет только после завершения осмотра и разбора завалов. Но, по мнению энергетиков, уже сегодня очевидно, что это крайне трудоемкий и затратный процесс, сравнимый с новым строительством," - рассказала она.

В то же время директор ТЭЦ-5 Александр Минкович рассказал, что для восстановления централи необходимо изготовить эксклюзивное оборудование для энергоблоков, в частности, турбин, генераторов.

"В случае полноценного финансирования работ, пособий с производством и поставкой оборудования, процесс реконструкции продлится не один год", - сказал он.

Массированные обстрелы Украины 22 марта и последствия в Харькове

Напомним, войска РФ утром 22 марта среди других украинских городов совершили массированную атаку по территории Харькова и области города.

Как рассказывал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, во время массированного обстрела в регионе было зафиксировано попадание 21 ракеты .

В результате обстрелов Харькова город был полностью обесточен. Также были проблемы с водоснабжением.

Позже в ОВА заявили, что в Харькове и области могут ввести отключение света по графику – временно для стабилизации ситуации.

Так, в городе были введены графики отключений света, а в первый день сообщалось об отсутствии интернета и связи во многих районах.

Также президент Владимир Зеленский отметил, что после массированной атаки РФ 22 марта самая сложная ситуация остается в Харькове . При этом в общинах других пострадавших регионов действуют аварийные графики отключений.

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