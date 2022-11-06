У оккупированного Берислава россияне взорвали электроопоры
Фото: в районе Берислава оккупанты взорвали электроопоры (GettyImages)
Российские оккупанты взорвали линии электропередач в районе оккупированного Берислава в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание МОСТ.
В соцсетях местные сообщают о подрыве критической инфраструктуры как за городом, так и в нем.
"Света не будет долго, взорвали высоковольтную линию, починить невозможно - техники нет", - пишут местные.
Напомним, что противник покинул населенные пункты Чаривное и Чкалово, а из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал.
А ранее сообщалось, что в Бериславе прогремели взрывы в одном из административных зданий - помещении полиции, где расположились оккупанты.