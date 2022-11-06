У оккупированного Берислава россияне взорвали электроопоры

Российские оккупанты взорвали линии электропередач в районе оккупированного Берислава в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на издание МОСТ .

В соцсетях местные сообщают о подрыве критической инфраструктуры как за городом, так и в нем.

"Света не будет долго, взорвали высоковольтную линию, починить невозможно - техники нет", - пишут местные.