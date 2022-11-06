Берислав может остаться без света до деоккупации, - Херсонская ОВА
Временно неподконтрольный Украине Берислав (Херсонская область) может остаться без электроснабжения до деоккупации из-за того, что россияне взорвали линии электропередач возле города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.
По его словам, в результате теракта россиян были уничтожены около полутора километра опор и линий электропередач.
"Город остался без электропитания, ведь повреждения достаточно масштабны. Оперативно починить поломки невозможно - не хватает специалистов, оборудование и российские захватчики не дадут этого сделать. Вероятно, в Бериславе не будет света до полной деоккупации города", - рассказал Янушевич.
Он добавил, что в Бериславе россияне также заминировали водонапорные скважины, которых в городе 14. Информация о том, какие из них заминированы, еще уточняется.
"Оккупанты взорвали и высоковольтные линии, идущие на Херсон. Поэтому в областном центре и ряде других населенных пунктов начались проблемы с электроснабжением", - отметил Янушевич.
Напомним, сегодня, 6 ноября, российские оккупанты взорвали линии электропередач в районе оккупированного Берислава в Херсонской области.
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