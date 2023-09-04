Через "Дію" можно подать заявления еще на четыре вида финансовой помощи

На Портале "Дія" запустили четыре услуги для семей с детьми. Заявки на финансовую помощь можно подать онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Facebook .

Чтобы получить услуги, нужно авторизироваться на портале Дія, выбрать необходимый сервис, заполнить форму и удостоверить ее электронной или Дія.Подписью.

По его данным, можно подать следующие заявления:

Пособие на ребенка одинокой матери или отцу;

Помощь при усыновлении ребенка;

Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;

Помощь человеку с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Социальная помощь в Украине

В целом для социальной помощи населению в 2023 году в госбюджете предусмотрено 163,1 млрд грн, что на 12,4 млрд грн больше, чем в 2022 году (150,7 млрд грн), и на 51,8 млрд грн больше, чем в 2021 году.

На помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью (0,5 млн человек) в 2023 году предусмотрено 16,8 млрд. грн. Средний размер - 3 081,6 гривен.