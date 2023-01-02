Относятся негативно: премьер Польши хочет обсудить со Шмыгалем "героизацию Бандеры"

В понедельник, 2 января, журналисты спросили у Моравецкого, как он относится к празднованию дня рождения Степана Бандеры на страницах Верховной Рады Украины. По их словам, 1 января в Twitter Верховной Рады было размещено фото главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного под портретом проводника УПА. Якобы под фото также было сообщение с цитатами цитатами Бандеры и словами: "Нынешняя борьба идет против Российской империи. И эти директивы Степана Бандеры хорошо известны главнокомандующему Вооруженными Силами".

"К любой героизации или даже упоминания о Бандере мы относимся крайне критически, очень-очень негативно. В моем первом разговоре с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем после произошедшего я буду говорить об этом очень и очень однозначно" , - заявил Моравецкий.

Он также сказал, что считает Бандеру "идеологом преступных времен, времен войны", когда произошли "страшные украинские преступления".

"Здесь нельзя ни в коем случае соглашаться на какое-то снисходительное отношение к тем, кто не хочет признать, что тот страшный геноцид был чем-то немыслим и совершить полное искупление, полное признание вины", - подчеркнул премьер.

Отметим, что в Польше Степан Бандера явялется достаточно спорной фигурой. Так, в Варшаве его ассоциируют с так называемой Волынской трагедией, которая произошла в июле 1943 года. Поляки называют ее геноцидом польского населения, а также пропаганды недружественного отношения к Польше.