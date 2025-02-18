Относительное большинство немцев одобрят отправку бундесвера как миротворцев в Украину

Опрос Forsa, проведенный для журнала Stern, показал, что 49% немцев поддерживают направление войск, 44% выступают против, а 7% воздержались.

В Западной Германии 52% людей поддержали участие, тогда как 65% людей в бывших коммунистических восточных землях выступили против, говорится в опросе.

Он также показал, что 83% избирателей крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) отвергли бы направление.

Представитель министерства обороны ранее заявил, что Германия не откажется от внесения вклада в миротворческую миссию, если будут установлены рамки.

В то же время министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что выступает против отправки солдат в Украину.

Однако любое решение, вероятно, будет принято новым правительством Германии после федеральных выборов 23 февраля.

Напомним, 17 февраля в Париже прошел мини-саммит европейских союзников для обсуждения ситуации в Украине и путей увеличения расходов на оборону.