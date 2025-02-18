Относительное большинство немцев одобрят отправку бундесвера как миротворцев в Украину

Относительное большинство немцев выступают за развертывание сил бундесвера в составе возможных миротворческих сил в Украине для наблюдения за соблюдением соглашения о прекращении огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Опрос Forsa, проведенный для журнала Stern, показал, что 49% немцев поддерживают направление войск, 44% выступают против, а 7% воздержались.
В Западной Германии 52% людей поддержали участие, тогда как 65% людей в бывших коммунистических восточных землях выступили против, говорится в опросе.
Он также показал, что 83% избирателей крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) отвергли бы направление.
Представитель министерства обороны ранее заявил, что Германия не откажется от внесения вклада в миротворческую миссию, если будут установлены рамки.
В то же время министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что выступает против отправки солдат в Украину.
Однако любое решение, вероятно, будет принято новым правительством Германии после федеральных выборов 23 февраля.
Напомним, 17 февраля в Париже прошел мини-саммит европейских союзников для обсуждения ситуации в Украине и путей увеличения расходов на оборону.
Парижские переговоры выявили европейские разногласия. В то время как премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что он готов направить миротворческие войска в Украину, если это будет необходимо, вместе с другими странами. Премьер-министр Польши Дональд Туск исключил этот вариант.