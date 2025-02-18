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Відносна більшість німців схвалять відправлення бундесверу як миротворців в Україну

Фото: Миротворці з бундесверу в Україні будуть схвалені жителями Німеччини (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Відносна більшість німців виступають за розгортання сил бундесверу у складі можливих миротворчих сил в Україні для спостереження за дотриманням угоди про припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Опитування Forsa, проведене для журналу Stern, показало, що 49% німців підтримують направлення військ, 44% виступають проти, а 7% утрималися.

У Західній Німеччині 52% людей підтримали участь, тоді як 65% людей у колишніх комуністичних східних землях виступили проти, йдеться в опитуванні.

Воно також показало, що 83% виборців вкрай правої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) відкинули б напрямок.

Представник міністерства оборони раніше заявив, що Німеччина не відмовиться від внесення внеску в миротворчу місію, якщо будуть встановлені рамки.

Водночас міністр закордонних справ Анналена Бербок заявила, що виступає проти відправки солдатів в Україну.

Однак будь-яке рішення, ймовірно, ухвалить новий уряд Німеччини після федеральних виборів 23 лютого.

Нагадаємо, 17 лютого в Парижі відбувся міні-саміт європейських союзників для обговорення ситуації в Україні та шляхів збільшення витрат на оборону.

 

 

Паризькі переговори виявили європейські розбіжності. У той час як прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що він готовий направити миротворчі війська в Україну, якщо це буде необхідно, разом з іншими країнами. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виключив цей варіант.

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