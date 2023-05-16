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Отказывается от долларов. Россия платит рупиями за импорт из Индии, - Reuters

Фото: Россия платит рупиями за импорт из Индии (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

Россия использует рупии для оплаты импорта товаров из Индии. Так она пытается уменьшить зависимость от долларов США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание напоминает, что в апреле вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил о намерении страны-агрессора вести больше торговых операций в "национальных валютах и валютах дружественных стран". Так она хочет отказаться от использования долларов.

При этом российский "Газпромбанк" стал единственным иностранным банком, который открыл специальный рупийный счет в UCO Bank, рассказал изданию исполнительный директор UCO Сома Шанкара Прасад.

"С января произошло около 19-20 транзакций (в рупиях)... Все эти транзакции были индийским экспортом в Россию", - рассказал Прасад.

Он уточнил, что Россия платит индийским экспортерам в рупиях из платежей, поступивших на рупийный счет "Газпромбанка", за пару сделок с индийскими импортерами, включая покупку оборудования для измерения уровня загрязнения окружающей среды.

По словам Прасада, торговля нефтью между Россией и Индией все еще не происходит в рупиях.

Напомним, еще 4 мая в СМИ появлялась информация о том, что Индия и Россия приостановили усилия по урегулированию двусторонней торговли в рупиях.

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