Индия и Россия не смогли договориться о торговле в рупиях, - Reuters

Индия и Россия приостановили усилия по урегулированию двусторонней торговли в рупиях. Месяцы переговоров не смогли убедить Москву принимать индийскую валюту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Это стало серьезной неудачей для индийских импортеров дешевой нефти и угля из России, которые ожидали постоянного механизма оплаты в рупиях, чтобы снизить затраты на конвертацию валюты.

Москва полагает, что при большом дефиците торгового баланса в пользу России годовой профицит рупий превысит 40 миллиардов долларов, если такой механизм будет разработан, и считает, что накопление рупий "нежелательно", заявил индийский правительственный чиновник.

Рупия не является полностью конвертируемой. Доля Индии в мировом экспорте товаров составляет всего около 2%, и эти факторы уменьшают необходимость для других стран держать рупии.

Индия начала изучать механизм расчетов в рупиях с Россией вскоре после вторжения в Украину в феврале прошлого года, но сообщений о сделках в рупиях не поступало. Большая часть торговли ведется в долларах, но все больше операций осуществляется в других валютах, таких как дирхам ОАЭ.

Обе стороны говорили об облегчении торговли в местных валютах, но принципы не были формализованы.

России неудобно держать рупии, и она хочет, чтобы ей платили в китайских юанях или других валютах, сказал второй представитель индийского правительства, участвовавший в обсуждениях.

"Мы не хотим больше продвигать расчеты в рупиях, этот механизм просто не работает. Индия перепробовала все, что мы могли, чтобы попытаться заставить это работать, но это не помогло", - сказал третий источник

По словам другого индийского правительственного чиновника, после вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года импорт Индии из России вырос до 51,3 млрд долларов до 5 апреля с 10,6 млрд долларов за тот же период предыдущего года.

Нефть со скидкой составляла большую часть импорта Индии, увеличившись за этот период в 12 раз. По словам чиновника, экспорт из Индии за тот же период немного снизился до 3,43 млрд долларов с 3,61 млрд долларов в предыдущем году.

Источники сообщили, что торговля с Россией продолжается, несмотря на санкции и проблемы с платежами.

"Сейчас мы осуществляем некоторые платежи в дирхамах и некоторых других валютах, но большинство по-прежнему в долларах. Расчеты происходят разными способами, также используются третьи страны", - сказал один из представителей правительства.

По словам чиновников, индийские трейдеры в настоящее время также осуществляют некоторые торговые платежи за пределами России.

"Третьи стороны используются для торговых расчетов с Россией. Нет запрета на транзакции с другими странами по SWIFT. Таким образом, платежи осуществляются в третью страну, которая направляет их или компенсирует их торговлю с Россией", - сказал другой чиновник.

На вопрос о том, шли ли деньги также через Китай, чиновник сказал: "Да, включая Китай".