Відмовляється від доларів. Росія платить рупіями за імпорт з Індії, - Reuters

Видання нагадує, що у квітні віце-прем'єр РФ Денис Мантуров заявив про намір країни-агресора вести більше торгових операцій у "національних валютах та валютах дружніх країн". Так вона хоче відмовитись від використання доларів.

При цьому російський "Газпромбанк" став єдиним іноземним банком, який відкрив спеціальний рупійний рахунок в UCO Bank, розповів виконавчий директор UCO Сома Шанкара Прасад.

"З січня сталося близько 19-20 транзакцій (у рупіях)... Усі ці транзакції були індійським експортом до Росії", - розповів Прасад.

Він уточнив, що Росія платить індійським експортерам у рупіях з платежів, які надійшли на рупійний рахунок "Газпромбанку", за декілька операцій з індійськими імпортерами, включаючи купівлю обладнання для вимірювання рівня забруднення довкілля.

За словами Прасада, торгівля нафтою між Росією та Індією все ще не відбувається в рупіях.