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Отказались от транзита? РФ во второй раз обстреляла аммиакопровод в Харьковской области

Фото: (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные второй раз за неделю совершили обстрел аммиакопровода в Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По данным Синегубова, в районе насосной станции возле с. Масютивка Купянского района было зафиксировано 6 "прилетов".

"По состоянию на данный момент аммиак в воздухе не зафиксирован, ситуация контролируема", - сообщил глава ОВА.

Обстрел аммиакопровода

В результате вражеских ударов 5 июня произошла разгерметизация трубопровода с аммиаком в Купянском районе Харьковской области. Синегубов сообщил, что по всем измерениям, сделанным не только Купянским, но и Петропавловским обществом, фон аммиака находится в норме.

Однако сегодня директор департамента гражданской защиты Харьковской ОВ Иван Сокол сообщил, что в воздух могло попасть около 134 тонн аммиака.

Борьба РФ за транзит аммиака

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину был приостановлен транзит российского аммиака по трубопроводу "Тольятти-Одесса" через территорию Украины.

Оператором украинской части этого трубопровода, протяженность которой составляет 1,018 тысяч километров, является госпредприятие "Укрхимтрансаммиак". Непосредственно поставкой российского аммиака на экспорт после доставки по трубопроводу занимался государственный Одесский припортовый завод.

Украинский президент Владимир Зеленский предлагал обсудить транзит российского аммиака через украинскую территорию. Его условием был обмен всех пленных. Однако РФ отказалась от обмена.

Однако Кремль начал использовать "зерновое соглашение" для разблокирования транзитного канала.

Российский диктатор Владимир Путин пытается привязать к соглашению возможность экспорта удобрений через территорию Украины. До вторжения россияне экспортировали 4,4 млн. тонн аммиака, около половины транспортировалось в украинский порт "Южный".

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