Отказали в назначении субсидии? Что делать и куда обращаться

В некоторых случаях украинцам могут отказать в назначении субсидии на коммунальные услуги. После исправления или дополнения данных заявление можно подать повторно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

В случае отказа в субсидии есть 14 дней, чтобы дополнить или исправить данные из официальных источников информации, если обнаружили ошибку в собственных документах. После проверки обновленных документов Пенсионный фонд может назначить субсидию. О новом решении сообщат дополнительно.

Отмечается, что для большинства граждан, получавших жилищную субсидию во время отопительного сезона, ПФУ самостоятельно проводит расчет размера субсидии на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября). Дополнительно обращаться не нужно.

Но если получатель хочет внести изменения в информацию о семье или имущественном положении, то необходимо обратиться в органы ПФУ с соответствующими документами.

Куда обратиться за оформлением субсидии?

В настоящее время действует упрощенный механизм обращения за субсидией. Можно подать упрощенное обращение, а заявление и декларацию оформит Пенсионный фонд Украины на основании информации, имеющейся в официальных реестрах.

Подать обращение для назначения субсидии можно: