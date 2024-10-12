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Відмовили у призначенні субсидії? Що робити та куди звертатися

Україна , Субота 12 жовтня 2024 14:52
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Відмовили у призначенні субсидії? Що робити та куди звертатися Фото: українцям пояснили, що робити у разі відмови при оформленні субсидії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У деяких випадках українцям можуть відмовити у призначенні субсидії на комунальні послуги. Після виправлення або доповнення даних заяву можна подати повторно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

У разі відмови у субсидії є 14 днів, щоб доповнити або виправити дані з офіційних джерел інформації, якщо знайшли помилку у власних документах. Після перевірки оновлених документів Пенсійний фонд може призначити субсидію. Про нове рішення повідомлять додатково.

Зазначається, що для більшості громадян, які отримували житлову субсидію під час опалювального сезону, ПФУ самостійно проводить розрахунок розміру субсидії на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня). Додатково звертатися не потрібно.

Але якщо отримувач хоче внести зміни в інформацію про родину чи майновий стан, то необхідно звернутися до органів ПФУ із відповідними документами.

Куди звернутись для оформлення субсидії?

Наразі діє спрощений механізм звернення за субсидією. Можна подати спрощене звернення, а заяву і декларацію оформить Пенсійний фонд України на підставі інформації, яка наявна з офіційних реєстрах.

Подати звернення для призначення субсидії можна:

Опалювальний сезон в Україні

Нагадаємо, опалювальний сезон в областях починається у різний період. Його початок залежить від погодних умов. Опалення зазвичай вмикають, коли температура повітря протягом щонайменше трьох днів тримається на рівні +8 градусів тепла.

Раніше в уряді заявили, що підвищувати тарифи на комунальні послуги для населення не будуть.

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Міністерство соціальної політики Субсидії в Україні Опалювальный сезон
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