Отказала Мадяру: известная шахматистка не согласилась на предложение венгерского премьера

Полгар заявила, что не готова взять на себя ответственность за объединение общества, которое остается глубоко разделенным. Об отклонении предложения премьера спортсменкой сообщил сам Мадяр.

"Я не чувствую в себе сил взять на себя историческую ответственность за объединение разделенной нации, поэтому не могу принять это приглашение", - написала женщина в соцсети, поблагодарив за доверие.

Мадяр признал, что поспешил с публичным объявлением ее кандидатуры, не дождавшись окончательного решения шахматистки. Несмотря на отказ, он подчеркнул, что и дальше высоко ценит спортсменку и надеется на ее участие в развитии страны в другой роли.

Кто такая Юдит Полгар

Юдит Полгар считается сильнейшей шахматисткой в истории. Она единственная женщина, которой удалось войти в первую десятку мирового рейтинга среди мужчин, также она первой среди женщин преодолела отметку 2700 пунктов рейтинга Elo.

За свою карьеру она побеждала многих сильнейших шахматистов мира, в частности, Гарри Каспарова и Бориса Спасского.

Президентская должность в Венгрии имеет преимущественно представительские функции, однако глава государства может ветировать законы и направлять их на повторное рассмотрение парламента.

Новый президент должен быть избран парламентом после завершения полномочий предыдущего главы государства Тамаша Шуйока, отставка которого стала частью масштабных политических реформ нового правительства Петера Мадяра.