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Мадьяр предложил чемпионке по шахматам стать президентом Венгрии

00:10 20.07.2026 Пн
2 мин
Почему Мадьяр решил предложить именно Полгар на пост президента?
aimg Эдуард Ткач
Мадьяр предложил чемпионке по шахматам стать президентом Венгрии Фото: Юдит Полгар и актер Арнольд Шварценеггер (facebook.com/JuditPolgarChess)
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Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предложил кандидатуру чемпионки по шахматам Юдит Полгар на пост следующего президента страны. Голосование за нее может состоятся уже в течение месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

После смещения Тамаша Шуйока с должности, Мадьяр написал в соцсетях, что стране нужен новый глава государства, "которым мог бы гордиться каждый венгр".

Он анонсировал, что в понедельник 20 июля встретится с Полгар, чтобы спросить, готова ли она занять этот пост до принятия Венгрией новой конституции. Мадьяр подчеркнул, что она является тем человеком, который способен представлять интересы всех венгров и способствовать "единству и миру".

"Президентство - это не профессия и не работа, а высшая форма государственной службы... Признание, которым (Полгар - ред.) пользуется, обусловлено не политическими связями или контактами, а ее исключительным талантом, усердием, непревзойденной способностью к трудолюбию и честностью", - сказал премьер-министр.

Ожидается, что парламент, в котором партия Мадьяра "Тиса" имеет большинство, изберет нового президента до 20 августа, когда в Венгрии будет национальный праздник.

Публично Полгар пока не ответила на предложение. Отметим, что 49-летняя Юдит Полгар признана величайшей шахматисткой, которая возглавляет мировой женский рейтинг 26 лет подряд и в возрасте 15 лет она стала самым молодым гроссмастером в истории.

Также известно, что она снялась в документальном фильме Netflix "Королева шахмат", в котором рассказывается о девушке, которая "мечтает покорить мир международных шахмат, где доминируют мужчины".

Что предшествовало

Напомним, в субботу президент Венгриии Тамаш Шуйок подписал закон о внесении поправок в конституцию, который превращает срок его полномочий.

Этот шаг фактически выполнил одно из главных обещаний Мадьяра - отстранить от должности высокопоставленных чиновников, назначенных за 16 лет правления бывшего премьер-министра Виктора Орбана.

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