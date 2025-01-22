Отказ от российского газа: в ЕС рассматривают два варианта

По его словам, в целом, дискуссия об отказе от российского сжиженного газа продвигается - все меньше голосов против, но пока неясно, как именно это будет сделано.

"В 16-м пакете санкций в отношении СПГ пока нет - возможно, в Еврокомиссии думают принять решение другим образом (план отказа, - ред.). Так что, надеюсь вопрос решится, но чуть позже", - сказал Власюк.

По информации источников издания, в Европейской комиссии работают над двумя вариантами. Первый - введение санкций, второй - план сокращения использования СПГ в Евросоюзе.