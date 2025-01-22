Отказ от российского газа: в ЕС рассматривают два варианта

Санкции в отношении сжиженного газа РФ могут не войти в 16-й санкционный пакет ЕС. А для снижения его потребления в Европе могут утвердить план постепенного отказа от него.
Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в комментарии для материала РБК-Украина.
По его словам, в целом, дискуссия об отказе от российского сжиженного газа продвигается - все меньше голосов против, но пока неясно, как именно это будет сделано.
"В 16-м пакете санкций в отношении СПГ пока нет - возможно, в Еврокомиссии думают принять решение другим образом (план отказа, - ред.). Так что, надеюсь вопрос решится, но чуть позже", - сказал Власюк.
По информации источников издания, в Европейской комиссии работают над двумя вариантами. Первый - введение санкций, второй - план сокращения использования СПГ в Евросоюзе.
Публично запрет российского газа в ЕС пока поддержали 10 стран. Это касается как трубопроводного, так и сжиженного.
В десятку, которая поддержала запрет, вошли Швеция, Ирландия, Польша, Дания, Финляндия, Чехия, Румыния и три страны Балтии.
Среди них нет тех, кто заинтересован в продолжении поставок, в частности, Венгрии, Словакии, Австрии, Италии и Германии.
Добавим, что в начале января премьер Словакии Роберт Фицо пригрозил "жесткими мерами" против Украины из-за прекращения транзита газа из РФ. В частности, Словакия может не только остановить экспорт электроэнергии в Украину, но и значительно сократить помощь украинским беженцам.
Кроме того глава правительства Венгрии Виктор Орбан пообещал "дать отпор" Украине за прекращение транзита.
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