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Отказ от российского газа: в ЕС рассматривают два варианта

Фото: в ЕС рассматривают два варианта отказа от российского газа (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Наталия Гурковская

Санкции в отношении сжиженного газа РФ могут не войти в 16-й санкционный пакет ЕС. А для снижения его потребления в Европе могут утвердить план постепенного отказа от него.

Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в комментарии для материала РБК-Украина.

По его словам, в целом, дискуссия об отказе от российского сжиженного газа продвигается - все меньше голосов против, но пока неясно, как именно это будет сделано.

"В 16-м пакете санкций в отношении СПГ пока нет - возможно, в Еврокомиссии думают принять решение другим образом (план отказа, - ред.). Так что, надеюсь вопрос решится, но чуть позже", - сказал Власюк.

По информации источников издания, в Европейской комиссии работают над двумя вариантами. Первый - введение санкций, второй - план сокращения использования СПГ в Евросоюзе.

Отказ от российского газа в ЕС

Публично запрет российского газа в ЕС пока поддержали 10 стран. Это касается как трубопроводного, так и сжиженного.

В десятку, которая поддержала запрет, вошли Швеция, Ирландия, Польша, Дания, Финляндия, Чехия, Румыния и три страны Балтии.

Среди них нет тех, кто заинтересован в продолжении поставок, в частности, Венгрии, Словакии, Австрии, Италии и Германии.

Добавим, что в начале января премьер Словакии Роберт Фицо пригрозил "жесткими мерами" против Украины из-за прекращения транзита газа из РФ. В частности, Словакия может не только остановить экспорт электроэнергии в Украину, но и значительно сократить помощь украинским беженцам.

Кроме того глава правительства Венгрии Виктор Орбан пообещал "дать отпор" Украине за прекращение транзита.

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