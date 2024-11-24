ua en ru
Вс, 24 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Отказ от получения повестки: в ТЦК объяснили, какие будут последствия

Воскресенье 24 ноября 2024 08:00
UA EN RU
Отказ от получения повестки: в ТЦК объяснили, какие будут последствия Фото: представители ТЦК в присутствии свидетелей могут составить акт отказа от получения повестки (кадр видео)
Автор: Мария Кучерявец

Если гражданин отказывается получить повестку, то такой факт фиксируется со стороны представителей ТЦК. Они составляют соответствующий акт об отказе.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на разъяснение Черниговского областного ТЦК и СП.

Так, в случае отказа резервиста или военнообязанного от получения повестки во время осуществления представителями ТЦК мер оповещения составляется акт отказа от получения повестки, который подписывается не менее чем двумя членами группы оповещения и объявляется гражданину.

Далее акт отказа от получения повестки представляется руководителю районного (городского) ТЦК для привлечения правонарушителя к административной ответственности.

В случае отказа проследовать в военкомат, входящий в состав группы оповещения полицейский проводит административное задержание и доставку гражданина в ТЦК на основании статей 261 и 262 КУ об административных правонарушениях.

Кроме того, при осуществлении мер оповещения, а также проверки военно-учетных документов граждан работники ТЦК применяют технические приборы и средства с автоматической функцией фото- и видеофиксации, а именно:

  • предупреждение, выявление или фиксирование нарушения призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета;
  • фиксации действий уполномоченных представителей.

При этом видеофиксация при оповещении и проверке документов производится непрерывно. Это могут быть как бодикамеры, так и портативный видеорегистратор в руках работника ТЦК.

Напомним, в Украине повестку могут вручать уполномоченные представители ТЦК, работники районных, городских госадминистраций (военных администраций), а также органов местного самоуправления и работодатели.

Уполномоченные лица вправе вручить повестку как по месту жительства, так и в любом общественном или рабочем месте.

Больше деталей о вручении повестки и том, что именно должно быть указано в этом документе - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦК Мобилизация в Украине Повестки
NEWS
Потери РФ в войне против Украины превысили 730 тысяч военных, - Генштаб
Потери РФ в войне против Украины превысили 730 тысяч военных, - Генштаб
DAILY
"Голодомор должен был сломать хребет нации". Как геноцид стал для Украины травмой поколений
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Голодомор должен был сломать хребет нации". Как геноцид стал для Украины травмой поколений