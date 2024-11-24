Отказ от получения повестки: в ТЦК объяснили, какие будут последствия
Если гражданин отказывается получить повестку, то такой факт фиксируется со стороны представителей ТЦК. Они составляют соответствующий акт об отказе.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на разъяснение Черниговского областного ТЦК и СП.
Так, в случае отказа резервиста или военнообязанного от получения повестки во время осуществления представителями ТЦК мер оповещения составляется акт отказа от получения повестки, который подписывается не менее чем двумя членами группы оповещения и объявляется гражданину.
Далее акт отказа от получения повестки представляется руководителю районного (городского) ТЦК для привлечения правонарушителя к административной ответственности.
В случае отказа проследовать в военкомат, входящий в состав группы оповещения полицейский проводит административное задержание и доставку гражданина в ТЦК на основании статей 261 и 262 КУ об административных правонарушениях.
Кроме того, при осуществлении мер оповещения, а также проверки военно-учетных документов граждан работники ТЦК применяют технические приборы и средства с автоматической функцией фото- и видеофиксации, а именно:
- предупреждение, выявление или фиксирование нарушения призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета;
- фиксации действий уполномоченных представителей.
При этом видеофиксация при оповещении и проверке документов производится непрерывно. Это могут быть как бодикамеры, так и портативный видеорегистратор в руках работника ТЦК.
Напомним, в Украине повестку могут вручать уполномоченные представители ТЦК, работники районных, городских госадминистраций (военных администраций), а также органов местного самоуправления и работодатели.
Уполномоченные лица вправе вручить повестку как по месту жительства, так и в любом общественном или рабочем месте.
Больше деталей о вручении повестки и том, что именно должно быть указано в этом документе - читайте в отдельном материале РБК-Украина.
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