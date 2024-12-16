Отказ в статусе участника боевых действий: как обжаловать решение

Статус участника боевых действий (УБД) предоставляет военнослужащим право на социальные льготы и государственную защиту. Однако в некоторых случаях процесс его получения может быть осложнен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram на омбудсмана Дмитрия Лубинец.

Как получить статус участника боевых действий, если отказали

Статус участника боевых действий (УБД) важен для военнослужащих, которые принимали участие в боевых заданиях во время военного положения или в районах боевых действий. В соответствии с законодательством Украины, этот статус гарантирует ряд социальных льгот и защиту.

Что нужно для получения статуса УБД

Статус участника боевых действий может быть получен через:

Единый государственный реестр ветеранов войны.

Если в реестре есть информация о выполнении боевых заданий в районах боевых действий, статус УБД может быть присвоен автоматически.

Подтвердить участие в боевых заданиях можно с помощью следующих документов Личное обращение в Комиссию.

Военнослужащие могут подать заявление в Комиссию по вопросам определения статуса УБД. Это можно сделать как в электронном, так и в бумажном виде. К заявлению необходимо приложить: