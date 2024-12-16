Відмова у статусі учасника бойових дій: як оскаржити рішення

Статус учасника бойових дій (УБД) надає військовослужбовцям право на соціальні пільги та державний захист. Однак у деяких випадках процес отримання може бути ускладнений.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram омбудсмана Дмитра Лубінець.

Як отримати статус учасника бойових дій, якщо відмовили

Статус учасника бойових дій (УБД) є важливим для військовослужбовців, які брали участь у бойових завданнях під час воєнного стану або в районах бойових дій. Відповідно до законодавства України, цей статус гарантує ряд соціальних пільг та захисту.

Що потрібно для отримання статусу УБД

Статус учасника бойових дій може бути отриманий через:

Єдиний державний реєстр ветеранів війни.

Якщо у реєстрі є інформація про виконання бойових завдань у районах воєнних дій, статус УБД може бути присвоєний автоматично.

Підтвердити участь у бойових завданнях можна за такими документами: Особисте звернення до Комісії.

Військовослужбовці можуть подати заяву до Комісії з питань визначення статусу УБД. Це можна зробити як в електронній, так і в паперовій формі.

До заяви потрібно додати: