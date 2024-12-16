Відмова у статусі учасника бойових дій: як оскаржити рішення
Статус учасника бойових дій (УБД) надає військовослужбовцям право на соціальні пільги та державний захист. Однак у деяких випадках процес отримання може бути ускладнений.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram омбудсмана Дмитра Лубінець.
Як отримати статус учасника бойових дій, якщо відмовили
Статус учасника бойових дій (УБД) є важливим для військовослужбовців, які брали участь у бойових завданнях під час воєнного стану або в районах бойових дій. Відповідно до законодавства України, цей статус гарантує ряд соціальних пільг та захисту.
Що потрібно для отримання статусу УБД
Статус учасника бойових дій може бути отриманий через:
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Єдиний державний реєстр ветеранів війни.
Якщо у реєстрі є інформація про виконання бойових завдань у районах воєнних дій, статус УБД може бути присвоєний автоматично.
Підтвердити участь у бойових завданнях можна за такими документами:
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Особисте звернення до Комісії.
Військовослужбовці можуть подати заяву до Комісії з питань визначення статусу УБД. Це можна зробити як в електронній, так і в паперовій формі.
До заяви потрібно додати:
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Довідку про участь у бойових діях (згідно з додатком № 6 до постанови Кабінету Міністрів України № 413 від 20.08.2014 р. зі змінами).
Нагадаємо, що Україна надає широкий спектр пільг для учасників бойових дій (УБД) та членів їхніх родин, для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду України. Пільги охоплюють медичну допомогу, знижки на оплату комунальних послуг, безплатний проїзд та освітні переваги.