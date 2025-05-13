Отказ Путина от переговоров в Стамбуле будет означать отказ России от мира, - Ермак

Как отмечает Ермак, невозможно вести переговоры по установлению мира тогда, когда украинский народ круглосуточно находится под террористическими атаками россиян. Установление режима прекращения огня является необходимым условием.

Он добавил, что пока россияне не предоставляли никакого ответа относительно участия диктатора Путина в переговорах в Турции.

"Мы подтвердили, что президент Зеленский готов и будет в Турции. Вчера было очень сильное и четкое заявление президента Трампа (Дональд Трамп, глава Белого дома, - ред.), что он ожидает присутствия обоих лидеров в Турции. Он также думает о возможности визита туда. Считаю, что, если Путин откажется приехать в Турцию, это будет последним сигналом, что Россия не хочет заканчивать эту войну, что Россия не хочет и не готова к любым переговорам", - добавил глава ОП.

Ермак отметил, что отказ России от переговоров потребует сильной реакции со стороны Соединенных Штатов Америки (США) и всего мира.