Отмывал деньги для олигарха из РФ. В Германии проходят обыски в банке UBS

Немецкие власти провели обыски в отделениях банка UBS во Франкфурте и Мюнхене в рамках расследования подозрений в отмывании денег в интересах российского олигарха Алишера Усманова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Субъект расследования по подозрению в отмывании денег — бизнесмен из Российской Федерации", - заявил представитель прокуратуры Франкфурта.
В прокуратуре Франкфурта заявили, что подозрение в отмывании денег исчисляется двузначным числом миллионов евро. Обыски проводились в банках со счетами, связанными с Усмановым. Представитель Усманова категорически отверг обвинения, назвав их необоснованными, ложными и клеветническими.
"Следствие не направлено против соответствующего банковского учреждения или его сотрудников. Обыски проводятся в рамках того же предварительного производства, в рамках которого уже проводились обыски в доме ответчика в районе Мисбах и на его яхте", - говорится в сообщении прокуратуры.
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Также сообщалось, что международные партнеры Украины предлагали создать "Фонд покаяния" для российских олигархов, чтобы позволить им откупиться и легально выйти из-под санкций. Средства должны были пойти на восстановление Украины.
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