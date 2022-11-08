RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Отмывал деньги для олигарха из РФ. В Германии проходят обыски в банке UBS

Фото: в Германии проходят обыски в банке из-за отмывания денег для олигарха из РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Немецкие власти провели обыски в отделениях банка UBS во Франкфурте и Мюнхене в рамках расследования подозрений в отмывании денег в интересах российского олигарха Алишера Усманова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Субъект расследования по подозрению в отмывании денег — бизнесмен из Российской Федерации", - заявил представитель прокуратуры Франкфурта.

В прокуратуре Франкфурта заявили, что подозрение в отмывании денег исчисляется двузначным числом миллионов евро. Обыски проводились в банках со счетами, связанными с Усмановым. Представитель Усманова категорически отверг обвинения, назвав их необоснованными, ложными и клеветническими.

"Следствие не направлено против соответствующего банковского учреждения или его сотрудников. Обыски проводятся в рамках того же предварительного производства, в рамках которого уже проводились обыски в доме ответчика в районе Мисбах и на его яхте", - говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее мы писали, что международные партнеры Украины предлагали создать "Фонд покаяния" для российских олигархов, чтобы позволить им откупиться и легально выйти из-под санкций. Средства должны были пойти на восстановление Украины.

Также сообщалось, что международные партнеры Украины предлагали создать "Фонд покаяния" для российских олигархов, чтобы позволить им откупиться и легально выйти из-под санкций. Средства должны были пойти на восстановление Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация