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Відмивав гроші для олігарха з РФ. У Німеччині відбуваються обшуки в банку UBS

Фото: у Німеччині відбуваються обшуки у банку через відмивання грошей для олігарха з РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Німецька влада провела обшуки у відділеннях банку UBS у Франкфурті та Мюнхені в рамках розслідування підозр у відмиванні грошей на користь російського олігарха Алішера Усманова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Суб'єкт розслідування за підозрою у відмиванні грошей - бізнесмен із Російської Федерації", - заявив представник прокуратури Франкфурта.

У прокуратурі Франкфурта заявили, що підозра у відмиванні грошей обчислюється двозначним числом мільйонів євро. Обшуки проводились у банках із рахунками, пов'язаними з Усмановим. Представник Усманова категорично відкинув звинувачення, назвавши їх необґрунтованими, хибними та наклепницькими.

"Слідство не спрямоване проти відповідної банківської установи або її співробітників. Обшуки проводяться в рамках того самого попереднього провадження, в рамках якого вже проводилися обшуки в будинку відповідача в районі Місбах та на його яхті", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Раніше ми писали, що міжнародні партнери України пропонували створити "Фонд покаяння" для російських олігархів, щоб дозволити їм відкупитися та легально вийти з-під санкцій. Кошти мали піти на відновлення України.

Також повідомлялося, що міжнародні партнери України пропонували створити "Фонд покаяння" для російських олігархів, щоб дозволити їм відкупитися та легально вийти з-під санкцій. Кошти мали піти на відновлення України.

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