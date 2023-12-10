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Пытались сбежать с поддельными документами. Пограничники разоблачили четырех уклонистов

Воскресенье 10 декабря 2023 10:57
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Пытались сбежать с поддельными документами. Пограничники разоблачили четырех уклонистов Фото: Пытались сбежать с поддельными документами: пограничники разоблачили четырех уклонистов (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергей Пышкин

В течение недели пограничники помешали четырем уклонистам пересечь украинско-румынскую границу по поддельным документам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

"Один из мужчин на проверку документов предоставил справку для получения льгот инвалидами, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь. Другой - нотариально заверенную копию пенсионного удостоверения инвалида II группы своей жены и копию справки медико-социальной экспертной комиссии", - пишет пресс-служба.

Еще один из уклонистов пытался получить разрешение на выезд из Украины по "липовому" временному удостоверению военнообязанного и справке о прохождении военно-врачебной комиссии. Последний - по поддельной справке о непригодности к военной службе.

Фото: Пытались сбежать с поддельными документами: пограничники разоблачили четырех уклонистов (t.me/DPSUkr)

"Все документы были поддельными. Правонарушителей передали сотрудникам Нацполиции", - добавляют в ГПСУ.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.

В конце концов, есть и те, кто пытается напрямую нарушить закон. Например, пограничники задержали недавно уклониста, который после неудачной попытки покинуть территорию Украины, предложил взятку. Инспектор, со своей стороны, отказался от "предложения", а об уголовном правонарушении было проинформировано Нацполицию.

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