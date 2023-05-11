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После деоккупации в Киевской области пропавшими до сих пор считаются более 280 человек

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Киевская область, Четверг 11 мая 2023 11:37
После деоккупации в Киевской области пропавшими до сих пор считаются более 280 человек Фото: начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

После освобождения Киевской области от оккупантов весной 2022 года пропавшими без вести до сих пор считается 281 человек. Также еще не опознаны более 190 тел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова в интервью Укринформу.

По его словам, с момента деоккупации уже найдено 1374 тела наших соотечественников. По данным экспертов, 717 человек убиты из огнестрельного оружия.

"К сожалению, до сих пор остается неопознанным 191 тело. Пропавшими без вести считается 281 человек", - сообщил Небытов.

Он рассказал, что в Киевской области выявлено 15 мест массового захоронения людей, а также установлены три места пыток.

Зверства оккупантов в Киевской области

Напомним, что в начале апреля украинские военнослужащие полностью освободили от российских оккупантов территорию Киевской области. Украинские Вооруженные силы вернули под контроль Ирпень, Бучу, Гостомель и другие населенные пункты.

В частности, один из городов, где оккупанты совершали зверства над мирными жителями, которое теперь известно на весь мир является Буча.

Были идентифицированы десятки российских военных, совершавших преступления в Буче.

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Буча Гостомель Киевская область национальная полиция Ирпень
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