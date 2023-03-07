Открытие судоходства в Черном море - вопрос выживания украинской промышленности, - нардеп

Разблокировка портов в Черном море даст Украине десятки миллиардов валютной выручки и поможет в восстановлении промышленности. Однако свободное судоходство - это вопрос не только для Украины, но и всех других стран черноморского региона, поэтому его необходимо решить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата, члена комитета ВР по экономическому развитию Людмилу Буймистер.

"Свободное судоходство - вопрос не только для Украины, но и для всех других стран черноморского региона. Поэтому, думаю, в таком формате мы сможем доказать эти переговоры и все-таки разблокировать морские пути", - убеждена нардеп.

По ее словам, без восстановления логистических маршрутов по Черному морю Украине будет очень трудно, если вообще возможно, восстановить хотя бы частично промышленный потенциал, который у нас был в последние довоенные годы.

"Однозначно вопрос логистики - это вопрос номер один на сегодняшний момент. И этот вопрос мы должны решать совместно с нашими партнерами и находить пути. Нужно поднимать вопрос, долго ли будет Российская Федерация держать в заложниках фактически весь черноморский регион", - подчеркнула Буймистер.

Она также акцентировала, что заблокированные морские порты - это десятки миллиардов недополученной валютной выручки. И в то же время - это заработные платы работников предприятий, чья продукция экспортировалась морскими путями.

"Это в принципе вопрос выживания нашей промышленности. Ведь без восстановления черноморских логистических маршрутов о какой экспортоориентированной промышленности мы можем говорить? Наша промышленность была экспортоориентированной всегда. И в большинстве своем весь экспорт осуществлялся по морю. Поэтому особенно сейчас, когда конфликт у нас уже набирает черты войны на выживания, затяжной, долгой, в том числе в экономической плоскости, нам для совместной победы в этой войне с партнерами нужно более активно проработать и вопросы выживания украинской промышленности и логистики", - резюмировала Буймистер.

Как известно, ранее украинское бизнес-сообщество обратилось в Организацию объединенных наций (ООН) и Турцию с призывом разблокировать Черноморскую зерновую инициативу и обеспечить свободное торговое судоходство в Черноморском регионе.