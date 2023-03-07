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Відкриття судноплавства у Чорному морі - питання виживання української промисловості, - нардеп

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Вівторок 07 березня 2023 15:38
Відкриття судноплавства у Чорному морі - питання виживання української промисловості, - нардеп Фото: відкриття судноплавства у Чорному морі - питання виживання української промисловості (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Розблокування портів у Чорному морі дасть Україні десятки мільярдів валютної виручки та допоможе у відновленні промисловості. Однак вільне судноплавство – це питання не тільки для України, але і для всіх інших країн чорноморського регіону, тому його необхідно вирішити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата, член комітету ВР з економічного розвитку Людмилу Буймістер.

"Вільне судноплавство - це питання не тільки для України, але і для всіх інших країн чорноморського регіону. Тому, думаю, в такому форматі ми зможемо довести ці перемовини і все-таки розблокувати морські шляхи", - переконана нардеп.

За її словами, без відновлення логістичних маршрутів по Чорному морю Україні буде дуже важко, якщо взагалі можливо, відновити бодай частково промисловий потенціал, який у нас був протягом останніх довоєнних років.

"Однозначно питання логістики - це питання номер один на сьогоднішній момент. І це питання ми повинні вирішувати спільно з нашими партнерами і знаходити шляхи. Потрібно піднімати питання, чи довго буде Російська Федерація тримати в заручниках фактично весь чорноморський регіон", - підкреслила Буймістер.

Вона також акцентувала, що заблоковані морські порти - це десятки мільярдів недоотриманої валютної виручки. І водночас - це заробітні плати працівників підприємств, чия продукція експортувалася морськими шляхами.

"Це в принципі питання виживання нашої промисловості. Адже без відновлення чорноморських логістичних маршрутів про яку експортоорієнтовану промисловість ми можемо говорити? Наша промисловість була експортоорієнтованою завжди. І здебільшого весь експорт здійснювався по морю. Тому особливо зараз, коли конфлікт у нас вже набирає рис війни на виживання, затяжної, довгої, в тому числі в економічній площині, то нам для спільної перемоги в цій війні з партнерами потрібно більш активно пропрацювати і питання виживання української промисловості і логістики", - резюмувала Буймістер.

Як відомо, раніше українська бізнес-спільнота звернулася до Організації об’єднаних націй (ООН) та Туреччини з закликом розблокувати Чорноморську зернову ініціативу, та забезпечити вільне торговельного судноплавство в Чорноморському регіоні.

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порт зерновий коридор
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