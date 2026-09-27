Какие доходы учитывают при назначении субсидии: объяснение ПФУ

При назначении жилищной субсидии Пенсионный фонд Украины учитывает доходы всех членов домохозяйства. От их размера зависит сумма обязательного платежа и, соответственно, размер государственной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пенсионного фонда Украины.

Какие доходы учитывают при назначении субсидии

Для расчета жилищной субсидии определяют среднемесячный совокупный доход домохозяйства. В него, в частности, включаются:

заработная плата после уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора;

денежное довольствие военнослужащих;

пенсия;

стипендия, кроме отдельных видов социальной стипендии;

социальные выплаты;

пособие по безработице и другие страховые выплаты;

денежные переводы, полученные из-за границы;

дивиденды от ценных бумаг;

доходы от предпринимательской деятельности с учетом установленных для ФОП правил;

доходы от аренды земли и другого имущества;

средства, полученные от продажи имущества;

другие доходы, информацию о которых ПФУ получает от государственных органов или которые человек декларирует самостоятельно.

ПФУ отмечает, что сведения о доходах фонд получает, в частности, от Государственной налоговой службы, а также учитывает доходы, задекларированные заявителем.

Отдельно следует обратить внимание на алименты. С 1 апреля 2025 года полученные алименты учитываются при исчислении совокупного дохода домохозяйства. В то же время суммы алиментов, которые человек сам выплачивает, в его доход не включаются при условии документального подтверждения фактической уплаты.

За какой период учитывают доходы

Период, за который учитываются доходы, зависит от момента назначения субсидии.

Если субсидию назначают с начала неотапливаемого сезона, учитывают доходы за III и IV кварталы предыдущего календарного года.

Если выплату назначают с начала отопительного сезона - за I и II кварталы текущего года.

Если субсидию назначают не с начала сезона, учитывают доходы за два квартала, предшествующие месяцу, предшествующему месяцу обращения.

Для пенсионеров действует отдельное правило: при назначении субсидии с начала отопительного сезона учитывают пенсию за август текущего года, а с начала неотапливаемого сезона - за март текущего года.