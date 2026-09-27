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Главная » Жизнь » Деньги

Какие доходы учитывают при назначении субсидии: объяснение ПФУ

20:37 27.09.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Какие доходы учитывают при назначении субсидии: объяснение ПФУ Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)
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При назначении жилищной субсидии Пенсионный фонд Украины учитывает доходы всех членов домохозяйства. От их размера зависит сумма обязательного платежа и, соответственно, размер государственной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пенсионного фонда Украины.

Какие доходы учитывают при назначении субсидии

Для расчета жилищной субсидии определяют среднемесячный совокупный доход домохозяйства. В него, в частности, включаются:

  • заработная плата после уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора;
  • денежное довольствие военнослужащих;
  • пенсия;
  • стипендия, кроме отдельных видов социальной стипендии;
  • социальные выплаты;
  • пособие по безработице и другие страховые выплаты;
  • денежные переводы, полученные из-за границы;
  • дивиденды от ценных бумаг;
  • доходы от предпринимательской деятельности с учетом установленных для ФОП правил;
  • доходы от аренды земли и другого имущества;
  • средства, полученные от продажи имущества;
  • другие доходы, информацию о которых ПФУ получает от государственных органов или которые человек декларирует самостоятельно.

ПФУ отмечает, что сведения о доходах фонд получает, в частности, от Государственной налоговой службы, а также учитывает доходы, задекларированные заявителем.

Отдельно следует обратить внимание на алименты. С 1 апреля 2025 года полученные алименты учитываются при исчислении совокупного дохода домохозяйства. В то же время суммы алиментов, которые человек сам выплачивает, в его доход не включаются при условии документального подтверждения фактической уплаты.

За какой период учитывают доходы

Период, за который учитываются доходы, зависит от момента назначения субсидии.

Если субсидию назначают с начала неотапливаемого сезона, учитывают доходы за III и IV кварталы предыдущего календарного года.

Если выплату назначают с начала отопительного сезона - за I и II кварталы текущего года.

Если субсидию назначают не с начала сезона, учитывают доходы за два квартала, предшествующие месяцу, предшествующему месяцу обращения.

Для пенсионеров действует отдельное правило: при назначении субсидии с начала отопительного сезона учитывают пенсию за август текущего года, а с начала неотапливаемого сезона - за март текущего года.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как именно земельный пай может повлиять на субсидию.

Также стало известно, что не всем субсидию назначат автоматически. Узнайте, кому обязательно нужно обратиться в ПФУ.

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