Какие доходы учитывают при назначении субсидии: объяснение ПФУ
При назначении жилищной субсидии Пенсионный фонд Украины учитывает доходы всех членов домохозяйства. От их размера зависит сумма обязательного платежа и, соответственно, размер государственной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пенсионного фонда Украины.
Какие доходы учитывают при назначении субсидии
Для расчета жилищной субсидии определяют среднемесячный совокупный доход домохозяйства. В него, в частности, включаются:
- заработная плата после уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора;
- денежное довольствие военнослужащих;
- пенсия;
- стипендия, кроме отдельных видов социальной стипендии;
- социальные выплаты;
- пособие по безработице и другие страховые выплаты;
- денежные переводы, полученные из-за границы;
- дивиденды от ценных бумаг;
- доходы от предпринимательской деятельности с учетом установленных для ФОП правил;
- доходы от аренды земли и другого имущества;
- средства, полученные от продажи имущества;
- другие доходы, информацию о которых ПФУ получает от государственных органов или которые человек декларирует самостоятельно.
ПФУ отмечает, что сведения о доходах фонд получает, в частности, от Государственной налоговой службы, а также учитывает доходы, задекларированные заявителем.
Отдельно следует обратить внимание на алименты. С 1 апреля 2025 года полученные алименты учитываются при исчислении совокупного дохода домохозяйства. В то же время суммы алиментов, которые человек сам выплачивает, в его доход не включаются при условии документального подтверждения фактической уплаты.
За какой период учитывают доходы
Период, за который учитываются доходы, зависит от момента назначения субсидии.
Если субсидию назначают с начала неотапливаемого сезона, учитывают доходы за III и IV кварталы предыдущего календарного года.
Если выплату назначают с начала отопительного сезона - за I и II кварталы текущего года.
Если субсидию назначают не с начала сезона, учитывают доходы за два квартала, предшествующие месяцу, предшествующему месяцу обращения.
Для пенсионеров действует отдельное правило: при назначении субсидии с начала отопительного сезона учитывают пенсию за август текущего года, а с начала неотапливаемого сезона - за март текущего года.
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