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"Открыт к выборам". Зеленский ответил на упреки о своей "нелегитимности"

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине невозможно проводить выборы во время действия военного положения. Но для этого есть не только юридические причины.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью журналисту Пирсу Моргану.

"Что касается моей легитимности, то меня избрали 73% населения страны. 73%. И вы знаете, я всегда говорил, что я открыт для любых выборов. Да, во время войны не может быть никаких выборов. Необходимо изменить законодательство, конституцию и т. д. Это большие трудности. Но есть и не юридические, а очень человеческие (трудности - ред.)", - подчеркнул глава украинского государства. 

Зеленский напомнил, что у военных, миллионов граждан на временно оккупированных территориях и за границей не будет возможности проголосовать на выборах. 

"Несомненно, война закончится, закончится горячая фаза войны, и тогда, когда закончится военное положение, тогда, безусловно, будут назначены выборы. Это необходимо. Мы защищаем демократию, поэтому это необходимо", - добавил президент. 

Но в то же время он обратил внимание, что Украина не может сейчас отменить военное положение, поскольку этого хочет российский диктатор Владимир Путин. В случае отмены военного положения большинство украинских военных вернется домой к своим семьям. 

"Кто будет нас защищать? Какие гарантии безопасности есть у Украины? Почему Россия снова не придет, чтобы оккупировать наши земли? Придет! Без гарантий безопасности это невозможно, поэтому нам нужны ответы на эти вопросы", - объяснил Зеленский. 

Вбросы Путина

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявлял о том, что Владимир Зеленский является нелегитимным президентом.

В ответ министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркивал, что такие заявления являются абсурдными, поскольку в России власть фактически не меняется.

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