"Відкритий до виборів". Зеленський відповів на закиди про свою "нелегітимність"

"Що стосується моєї легітимності, то мене обрали 73% населення країни. 73%. І ви знаєте, я завжди говорив, що я відкритий для будь-яких виборів. Так, під час війни не може бути жодних виборів. Необхідно змінити законодавство, конституцію тощо. Це великі труднощі. Але є і не юридичні, а дуже людські (труднощі - ред.)", - наголосив глава української держави.

Зеленський нагадав, що у військових, мільйонів громадян на тимчасово окупованих територіях і за кордоном не буде можливості проголосувати на виборах.

"Безсумнівно, війна закінчиться, закінчиться гаряча фаза війни, і тоді, коли закінчиться воєнний стан, тоді, безумовно, будуть призначені вибори. Це необхідно. Ми захищаємо демократію, тому це необхідно", - додав президент.

Але водночас він звернув увагу, що Україна не може зараз скасувати воєнний стан, оскільки цього хоче російський диктатор Володимир Путін. У разі скасування воєнного стану більшість українських військових повернеться додому до своїх родин.

"Хто буде нас захищати? Які гарантії безпеки є в України? Чому Росія знову не прийде, щоб окупувати наші землі? Прийде! Без гарантій безпеки це неможливо, тому нам потрібні відповіді на ці запитання", - пояснив Зеленський.